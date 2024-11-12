Українці можуть заощадити на комуналці: хто заплатить менше під час відключень світла

Одержувачі субсидій і пільг, як запевняють у Кабінеті міністрів, можуть розраховувати на повний розмір допомоги навіть під час відключень електроенергії.

Українцям, які встановлюють альтернативні джерела енергії, нададуть пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Водночас збільшено ліміт вартості таких установок, і тепер їх можна купувати в кредит. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Уряд уже схвалив зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики. Зокрема, пропонується:

на період дії воєнного стану, якщо сім'я споживала значно менше електроенергії через її вимкнення, субсидія або пільга на ЖКП виплачуватиметься в раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься;

граничний розмір покупки, що обмежує призначення субсидії, збільшено з 50 до 100 тис. грн;

водночас, якщо людина або сім'я придбала генерувальну установку, яка вироблятиме електроенергію і допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни — її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж у розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки не враховуватиметься під час призначення субсидії.

"Ми прагнули реалізувати ці зміни до настання зими, щоб забезпечити додаткову підтримку найбільш нужденним українцям. Завдяки рішенню уряду, одержувачі субсидій та пільг збережуть їхній попередній розмір, навіть у разі відключень. Крім того, ті, хто бажає використовувати альтернативні джерела енергії, зможуть продовжувати їх купувати, водночас зберігаючи субсидію або пільгу", — наголосила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Загалом напередодні зими житлові субсидії та пільги отримають 2,8 млн українських сімей. У бюджеті на 2025 рік передбачено 42 млрд гривень на ці потреби.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.