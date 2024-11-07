Коммуналка в Украине: могут ли вырасти тарифы на газ и свет зимой

В следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения.

Несмотря на военное положение, украинцы обязаны своевременно оплачивать коммунальные услуги. В Украине по-прежнему сохраняется мораторий на увеличение тарифов, однако согласно Меморандуму с МВФ, в 2025 году возможен рост стоимости коммунальных услуг. Также не исключено повышение цен на транспортировку газа. Об этом сообщили в материале издания "24 Канал".

В Украине введен мораторий на повышение тарифов, поэтому цены на отопление и горячую воду останутся на прежнем уровне. По информации от Киевтеплоэнерго, тариф в Киеве составляет 1654,41 грн за гигакалорию. На данный момент большинство бытовых потребителей получают газ от компании "Нафтогаз" по цене 7,96 грн за кубометр.

Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Андрей Урста отметил, что размер тарифа зависит от динамики расходов Оператора ГТС на содержание системы, темпов работы по ее оптимизации.

"Также важным показателем является объем транспортировки газа, на который эти расходы будут распределяться. Если будет привлечено больше иностранных пользователей системы – например, для услуг шорт-холла ("короткого" транзита) и доставки газа для хранения в хранилищах – за счет этого можно будет компенсировать часть потерь в доходах. Но, конечно, не все", – сказал он.

Бывший глава ТОА "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон объяснил, что при нулевом тарифе на транспортировку цена может увеличиться максимум до 0,6 гривны за кубометр. В результате общая стоимость поставок газа вырастет не более чем на 3%.

"Население это повышение тарифов не коснется, поскольку тариф на транспортировку учтен в общем тарифе на газ, который зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр", – рассказал он.

Макогон уточнил, что повышение тарифа на транспортировку приведет к росту расходов "Нафтогаза" из-за увеличения выплат оператору ГТС. Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко добавил, что в 2025 году следует ожидать роста тарифов.

"Я ожидаю в следующем году поднятие тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения", – сказал он.

Но в Минфине объяснили, что обновленный Меморандум МВФ не предусматривает обязательства для Украины по повышению тарифов на энергоносители, но такой шаг действительно возможен при достаточном финансировании программы субсидий.

Напомним, в ноябре 2024 года украинские пенсионеры могут получить большие выплаты вследствие назначения возрастных надбавок.

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