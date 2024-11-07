Комуналка в Україні: чи можуть зрости тарифи на газ і світло взимку

Наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення.

Попри воєнний стан, українці зобов'язані своєчасно оплачувати комунальні послуги. В Україні, як і раніше, зберігається мораторій на збільшення тарифів, однак, згідно з Меморандумом з МВФ, у 2025 році можливе зростання вартості комунальних послуг. Також не виключено підвищення цін на транспортування газу. Про це повідомили в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифів, тому ціни на опалення та гарячу воду залишаться на колишньому рівні. За інформацією від Київтеплоенерго, тариф у Києві становить 1654,41 грн за гігакалорію. Наразі більшість побутових споживачів отримують газ від компанії "Нафтогаз" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Андрій Урста зазначив, що розмір тарифу залежить від динаміки витрат Оператора ГТС на утримання системи, темпів роботи з її оптимізації.

"Також важливим показником є обсяг транспортування газу, на який ці витрати розподілятимуться. Якщо буде залучено більше іноземних користувачів системи — наприклад, для послуг шорт-холу ("короткого" транзиту) і доставки газу для зберігання в сховищах — за рахунок цього можна буде компенсувати частину втрат у доходах. Але, звичайно, не всі", — сказав він.

Колишній голова ТОА "Оператор ГТС України" Сергій Макогон пояснив, що за нульового тарифу на транспортування ціна може збільшитися максимум до 0,6 гривні за кубометр. У результаті загальна вартість поставок газу зросте не більше ніж на 3%.

"Населення це підвищення тарифів не торкнеться, оскільки тариф на транспортування враховано в загальному тарифі на газ, який зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр", — розповів він.

Макогон уточнив, що підвищення тарифу на транспортування призведе до зростання витрат "Нафтогазу" через збільшення виплат оператору ГТС. Експерт у сфері житлово-комунальних послуг Олег Попенко додав, що 2025 року слід очікувати зростання тарифів.

"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення", — сказав він.

Але в Мінфіні пояснили, що оновлений Меморандум МВФ не передбачає зобов'язання для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, але такий крок справді можливий за умови достатнього фінансування програми субсидій.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські пенсіонери можуть отримати більші виплати внаслідок призначення вікових надбавок.

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