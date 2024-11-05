Деякі українці можуть платити на 50% менше за комуналку: кому доступні пільги

Знижка на комунальні послуги надається ветеранам, які раніше працювали в певних сферах, а також їхнім сім'ям.

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Деякі українці мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які вийшли на пенсію за вислугою років. Розмір цих пільг встановлюється індивідуально, залежно від статусу пенсіонера. Про це йдеться у пресслужбі ВРУ.

Знижка 50% на оплату ЖКП надається ветеранам силових відомств. На пільгу мають право і члени їхньої родини.

Список ветеранів, які можуть скористатися цією пільгою, встановлюється законом "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та інших осіб, а також про їхній соціальний захист".

Пільга на ЖКП надається особам, які є ветеранами:

Служби цивільного захисту;

Бюро економічної безпеки;;

Нацполіції;

Державної кримінально-виконавчої служби;

Державної служби спецзв'язку та захисту інформації;

податкової міліції тощо.

Частина ветеранів має іншу пільгу на оплату ЖКП. Йдеться про осіб, які отримали зазначений статус за інших обставин, наприклад, під час війни або внаслідок аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські пенсіонери можуть отримати більші виплати внаслідок призначення вікових надбавок.

Фокус також писав про пільги для пенсіонерів: перелік, за що можна не платити на пенсії.