Некоторые украинцы могут платить на 50% меньше за коммуналку: кому доступны льготы
Скидка на коммунальные услуги предоставляется ветеранам, которые ранее трудились в определенных сферах, а также их семьям.
Некоторые украинцы имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается военнослужащих, вышедших на пенсию по выслуге лет. Размер этих льгот устанавливается индивидуально, в зависимости от статуса пенсионера. Об этом говорится в пресс-службе ВРУ.
Скидка 50% на оплату ЖКУ предоставляется ветеранам силовых ведомств. На льготу имеют право и члены их семьи.
Список ветеранов, которые могут воспользоваться данной льготой, устанавливается законом "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и других лиц, а также об их социальной защите".
Льгота на ЖКУ предоставляется лицам, являющимся ветеранами:
- Службы гражданской защиты;
- Бюро экономической безопасности;;
- Нацполиции;
- Государственной уголовно-исполнительной службы;
- Государственной службы спецсвязи и защиты информации;
- налоговой милиции и так далее.
Часть ветеранов имеет другую льготу на оплату ЖКУ. Речь идет о лицах, получивших указанный статус при иных обстоятельствах, например, во время войны или в результате аварии на ЧАЭС.
Напомним, в ноябре 2024 года украинские пенсионеры могут получить большие выплаты вследствие назначения возрастных надбавок.
Фокус также писал о льготах для пенсионеров: перечень, за что можно не платить на пенсии.