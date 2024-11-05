Некоторые украинцы могут платить на 50% меньше за коммуналку: кому доступны льготы

Скидка на коммунальные услуги предоставляется ветеранам, которые ранее трудились в определенных сферах, а также их семьям.

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Некоторые украинцы имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, это касается военнослужащих, вышедших на пенсию по выслуге лет. Размер этих льгот устанавливается индивидуально, в зависимости от статуса пенсионера. Об этом говорится в пресс-службе ВРУ.

Скидка 50% на оплату ЖКУ предоставляется ветеранам силовых ведомств. На льготу имеют право и члены их семьи.

Список ветеранов, которые могут воспользоваться данной льготой, устанавливается законом "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и других лиц, а также об их социальной защите".

Льгота на ЖКУ предоставляется лицам, являющимся ветеранами:

Службы гражданской защиты;

Бюро экономической безопасности;;

Нацполиции;

Государственной уголовно-исполнительной службы;

Государственной службы спецсвязи и защиты информации;

налоговой милиции и так далее.

Часть ветеранов имеет другую льготу на оплату ЖКУ. Речь идет о лицах, получивших указанный статус при иных обстоятельствах, например, во время войны или в результате аварии на ЧАЭС.

Напомним, в ноябре 2024 года украинские пенсионеры могут получить большие выплаты вследствие назначения возрастных надбавок.

Фокус также писал о льготах для пенсионеров: перечень, за что можно не платить на пенсии.