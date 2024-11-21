Чи можуть зрости тарифи на світло і газ в Україні: експерт зробив прогноз на 2025 рік

Економічна логіка свідчить про те, що утримувати поточний рівень тарифів довго неможливо, особливо в умовах зростання витрат енергетики.

До травня 2025 року тарифи на газ та електроенергію для населення збережуться без змін. Однак після завершення опалювального сезону планується їх перегляд, що продиктовано економічною ситуацією і потребою у відновленні інфраструктури. Про це розповів експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі виданню "OBOZ.UA".

Чинні тарифи на газ для населення залишаються вигідними для постачальників. Наприклад, "Нафтогаз" отримує прибуток від реалізації газу власного видобутку навіть за поточних цін. Однак тривають обговорення про необхідність прив'язки вартості газу в Україні до волатильних європейських газових індексів.

Експерт зазначає, що використання внутрішніх ринкових котирувань і впровадження біржових інструментів може дати змогу встановити ціну на газ для українців нижче 10 грн/м³, що помітно вигідніше за європейські тарифи. Однак у сфері електроенергетики ситуація набагато складніша.

Регулярні обстріли енергетичної інфраструктури змушують енергетиків виділяти значні ресурси на відновлення, що збільшує витрати, які покриваються за рахунок:

бюджетних коштів (фактично — податків громадян);

кредитів, які потрібно буде погашати;

доходів від продажу електроенергії споживачам.

Деякі фахівці вважають, що перехід на ринкові тарифи, аналогічні європейським, давно назрів. Це передбачає скасування спеціальних зобов'язань для державних компаній, таких як "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які нині реалізують електроенергію для населення за зниженими цінами. Однак такий підхід вимагає впровадження адресної допомоги для соціально вразливих груп, які можуть зіткнутися з труднощами під час оплати нових тарифів.

Як зазначає Рябцев, з економічної точки зору, зберігати поточний рівень тарифів на тривалий термін стає все складніше, особливо на тлі збільшення витрат енергетиків. У зв'язку з цим уже з травня 2024 року можливе поступове підвищення тарифів. Однак держава, найімовірніше, постарається мінімізувати різкі стрибки, щоб підтримати соціально вразливі категорії населення.

Нагадаємо, що українцям, які встановлюють альтернативні джерела енергії, нададуть пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Водночас збільшено ліміт вартості таких установок, і тепер їх можна купувати в кредит.

Крім того, в Україні, як і раніше, зберігається мораторій на збільшення тарифів, однак, згідно з Меморандумом із МВФ, у 2025 році можливе зростання цін на комунальні послуги. Також не виключено підвищення цін на транспортування газу.