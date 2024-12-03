В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль

Тарифи на газ, тепло та електроенергію не змінюватимуться в Україні до закінчення опалювального сезону.

До кінця опалювального сезона у 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться. На цьому під час засідання Кабміну наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у рамках т.зв. "Зимової єПідтримки" розширюються вже наявні програми допомоги українським родинам та впроваджуються нові. Зокрема до кінця опалювального сезону залишаться незмінними чинні тарифи на газ, тепло та електричну енергію.

Також протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї вимушених переселенців, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Окрім того, з 2025 року родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.

До програми "Зимова єПідтримка" входить й надання 1000 гривень, які люди зможуть витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, придбати ліки чи задонатити на ЗСУ.

Наразі "Зимова єПідтримка" складається з восьми різних програм й найближчим часом уряд ще розширюватиме цю ініціативу, підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

В уряді радять не зловживати програмою "єПідтримки". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти, які будуть отримані громадянами за кордоном, підлягатимуть поверненню.