Чи можуть "списати" борги за комуналку в період воєнного стану: відповідь юриста

Якщо боржник не може погасити борг відразу, можна оформити договір про реструктуризацію.

Громадяни України зобов'язані оплачувати комунальні послуги навіть в умовах воєнного стану. У разі відмови від самостійної оплати, заборгованість буде стягнуто примусово. Про це заявила адвокат Тетяна Даниленко в коментарі виданню"РБК-Україна".

"В Україні немає законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за спожиті комунальні послуги. Однак, за наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості зі сплати комунальних послуг, звернувшись за вирішенням спірного питання до суду", — сказала вона.

Даниленко виділяє такі законні підстави для оскарження заборгованості:

якщо споживача офіційно визнано банкрутом;

допущено помилку в нарахуванні комуналки;

борг залишився від попередніх власників;

якщо заборгованість перед постачальником існує понад 3 роки.

"Поширена ситуація, коли у квартирі споживача встановлений лічильник на гарячу воду, а борг нарахований постачальником послуг за загальнобудинковим. У таких випадках, зазвичай, суд визнає незаконними дії постачальника послуг і зобов'язує його зробити перерахунок споживачеві", — уточнює адвокат.

У разі, коли боржник не може погасити борг одразу, можна оформити договір про реструктуризацію.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Лифлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія йде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість має поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.