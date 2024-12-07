Могут ли "списать" долги за коммуналку в период военного положения: ответ юриста

Если должник не может погасить долг сразу, можно оформить договор о реструктуризации.

Граждане Украины обязаны оплачивать коммунальные услуги даже в условиях военного положения. В случае отказа от самостоятельной оплаты, задолженность будет взыскана принудительно. Об этом заявила адвокат Татьяна Даниленко в комментарии изданию "РБК-Украина".

"В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списание долга" за потребленные коммунальные услуги. Однако, при наличии тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по уплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд", — сказала она.

Даниленко выделяет такие законные основания для обжалования задолженности:

если потребитель официально признан банкротом;

допущена ошибка в начислении коммуналки;

долг остался от предыдущих владельцев;

если задолженность перед поставщиком существует более 3 лет.

"Распространенная ситуация, когда в квартире потребителя установлен счетчик на горячую воду, а долг начислен поставщиком услуг по общедомовому. В таких случаях, обычно, суд признает незаконными действия поставщика услуг и обязывает его сделать перерасчет потребителю", – уточняет адвокат.

В случае, когда должник не может погасить долг сразу, можно оформить договор о реструктуризации.

Напомним, 19 октября адвокат Станислав Лифлянчик рассказал, что делать украинцам, которые задолжали большие суммы за теплоснабжение. Он советует украинцам обратиться к теплокоммунэнерго с заявлением о реструктуризации долга. Для этого нужно иметь деньги на минимальный платеж. По словам адвоката, обычно компания идет на встречу клиенту и дает разрешение на отсрочку.

Стоит также напомнить, 17 октября СМИ сообщали, что коммунальные услуги могут подорожать в 2025 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на газ, отопление и горячую воду в следующем году после отмены моратория на повышение тарифов. Стоимость должна постепенно подниматься до экономически обоснованного уровня.