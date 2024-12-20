Скандал у Львові через пандус: мешканці будинку посварилися з ветераном без ніг (відео)

Військовий Сергій Власов, який втратив обидві ноги на Донбасі, захотів встановити пандус у під'їзд. Однак його сусідам ідея не сподобалася — конструкція заважає носити речі в під'їзд.

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Мешканці багатоповерхового будинку у Львові влаштували скандал через те, що військовослужбовець Сергій Власов, який втратив обидві ноги, вирішив встановити пандус у свій під'їзд. Відео конфлікту з'явилося в TikTok.

Сусіди Власова були незадоволені розміром конструкції і погрожували її спиляти. При цьому на кадрах видно, що пандус займає половину підхідних до входу в під'їзд сходів.

Сусід ветерана заявляв, що через пандус мешканцям будинку буде вкрай незручно заносити речі в під'їзд і просив підрядників припинити роботу. Деякі мешканці будинку стверджували, що взагалі не бачили Сергія Власова на інвалідному візку, тому пандус йому нібито не потрібен.

Керівник Центру допомоги захисникам у Львові Андрій Жолоб пізніше опублікував відео вибачення того, хто обурювався через встановлення пандуса для ветерана.

"Хочу вибачитися перед Сергієм, нашим сусідом, воїном і захисником за необдумане висловлювання. Хочу потиснути руку і подякувати за те, що ви є. Щодо ситуації, яка склалася, потрібно було спочатку питати в Сергія. Можливо, у нього були питання, а ми цього не узгодили", — зазначив чоловік.

Ветеран зі свого боку сказав, що вважає конфлікт із пандусом вичерпаним і потиснув руку сусідові.

Що відомо про Сергія Власова?

Сергій Власов народився в місті Снігурівка Миколаївської області, він захищає Україну від російської агресії з 2014 року. Військовий переїхав до Львова п'ять років тому. У 2023 році отримав важке поранення на Донеччині, внаслідок чого йому ампутували обидві ноги. Пройшовши протезування, військовий повернувся до роботи в бригаді, пише видання Zaxid.net.

Пандус у будинку, де проживає Власов, почали встановлювати 18 грудня. Військовий раніше звертався з таким проханням до Залізничної районної адміністрації.

Уповноважена Львівської міськради з питань доступності Ірина Маруняк перевірила будинок і конструкцію після скандалу. За її оцінками, пандус відповідає всім вимогам, у будинку також поміняють ліфт і розширять вхід у під'їзд.

Фокус раніше писав про пільги, доступні українським військовим. Учасники війни мають право на 50% знижки, а ті, хто отримав інвалідність унаслідок боїв, — на 100%.

Раніше українка скаржилася, як військкоми намагалися мобілізувати її брата, хворого на розсіяний склероз. ВЛК визнала його повністю придатним.