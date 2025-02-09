"В жизни за два месяца столько всего не происходит": почему Белень и "Терен" не жили вместе

По мнению победительницы проекта "Холостяк" Инны Белень, у пары было время для того, чтобы съехаться после съемок. Если бы что-то пошло не так, они могли бы съехать обратно, считает девушка.

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После окончания съемок проекта "Холостяк" победительница Инна Белень с главным героем шоу Александром Будько "Тереном" не начали проживать вместе. Девушка рассказывает детали в интервью "Люкс ФМ".

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"Когда ты идешь на какие-то уступки, надо понимать, комфортно тебе или нет. Говорить, что два месяца — это мало для общения... Но в жизни за два месяца столько всего не происходит. То есть по интенсивности и по тому, что произошло вообще на проекте за это время, в реальной жизни мы это пережили бы года за полгода, наверное", — пояснила Инна Белень.

Она считает, что было время для того, чтобы съехаться после окончания проекта. В частности, если люди встречаются и планируют будущее. Инна Белень отметила, что у них с "Тереном" было две квартиры.

"Если что-то бы не пошло, можно было просто съехать обратно", — убеждена девушка.

Также Белень рассказала, что у нее с "Тереном" разные предпочтения относительно поцелуев. В частности, она любит целовались только с языком.

Напомним, 4 февраля стало известно о том, что Александр Будько "Терен", главный герой шоу "Холостяк" и победительница проекта Инна Белень разошлись. По словам пары, в жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах, а потому они решили двигаться дальше по отдельности.

6 февраля Александр "Терен" заявил, что после окончания проекта "Холостяк" получил много хейта от людей. Из-за этого он почувствовал по отношению к ним злость и агрессию.