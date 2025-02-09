"Терен" не почувствовал безумной любви: Белень объяснила, что не так с высказыванием (видео)

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень на проекте влюбилась в Александра Будько "Терена". Она рассказала, что уже выстроила свой "идеальный сценарий".

Related video

5 февраля главный герой "Холостяка" Александр Будько "Терен" заявил, что за время съемок проекта "не смог почувствовать безумную любовь". Это высказывание прокомментировала его бывшая девушка, победительница шоу Инна Белень в интервью "Люкс ФМ".

Смотрите с 11:36

"Я снова ошиблась в своем выборе. Я снова обожглась. Я очень много шла на уступки, хотя и говорила, что хочу отношения, где мне не придется каждый раз прогибаться под правила от мужчины. Что касается "безумной любви", то, во-первых, нельзя разбрасываться такими словами как "любовь", — сказала Инна Белень.

Она считает, что "Терену" следовало бы сказать иначе, а именно: "Я не почувствовал того, что хотел бы почувствовать к тебе, Инна". Вместо этого она влюбилась на проекте в Александра. Более того, уже выстроила "идеальный сценарий" — замужество, совместная покупка дома и ребенок.

Девушка не получила этого, однако отметили, что так "бывает".

Напомним, 4 февраля стало известно, что герой 13 сезона шоу "Холостяк" Александр Будько "Терен" и победительница проекта Инна Белень разошлись. Бывшая пара поблагодарила друг друга за каждый прожитый момент, искренность и открытость.

5 февраля Инна Белень заявила, что расставила все точки над "і" в разрыве с "Тереном". Девушка пообещала не возвращаться больше к этой теме.