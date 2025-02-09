"Терен" не відчув шаленого кохання: Бєлєнь пояснила, що не так з висловом (відео)

Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь на проєкті закохалася в Олександра Будька "Терена". Вона розповіла, що вже вибудувала свій "ідеальний сценарій".

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5 лютого головний герой "Холостяка" Олександр Будько "Терен" заявив, що за час зйомок проєкту "не зміг відчути шалене кохання". Цей вислів прокоментувала його колишня дівчина, переможниця шоу Інна Бєлєнь в інтервʼю "Люкс ФМ".

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"Я знову помилилася у своєму виборі. Я знову обпеклася. Я дуже багато йшла на поступки, хоча й казала, що хочу стосунки, де мені не доведеться кожен раз прогинатися під правила від чоловіка. Щодо "шаленого кохання", то, по-перше, не можна розкидатися такими словами як "кохання", — сказала Інна Бєлєнь.

Вона вважає, що "Терену" варто було б сказати інакше, а саме: "Я не відчув того, що хотів би відчути до тебе, Інно". Натомість вона закохалася на проєкту в Олександра. Ба більше, вже вибудувала "ідеальний сценарій" — заміжжя, спільна купівля будинку та дитина.

Дівчина не отримала цього, проте зазначили, що так "буває".

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, що герой 13 сезону шоу "Холостяк" Олександр Будько "Терен" та переможниця проєкту Інна Бєлєнь розійшлися. Колишня пара подякувала одне одному за кожен прожитий момент, щирість та відкритість.

5 лютого Інна Бєлєнь заявила, що розставила всі крапки над "і" у розриві з "Тереном". Дівчина пообіцяла не повертатися більше до цієї теми.