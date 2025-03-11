Победительница "Холостяка" призналась, свободно ли ее сердце, и вспомнила инцидент в Германии (фото)

Бывшая возлюбленная Александра "Терена" призналась, что как-то перед немцами пошутила о танке для Украины. Из-за этого ее взяли под охрану.

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Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень призналась, из-за какой шутки оказалась под охраной немецких военных. Об этом волонтер рассказала своим подписчикам в Instagram.

Бывшая избранница Александра "Терена" призналась, что как-то перед немцами пошутила о танке для Украины.

"В воинской части в Германии оказалась под охраной, потому что пошутила, что украду танк для Украины", — вспомнила Инна Белень.

В частности, победительница "Холостяка" призналась, что имеет официальный документ, подтверждающий, что после ее смерти органы, в частности глаза и кожа, могут быть использованы для трансплантации.

Третий факт об Инне Белень: на отдыхе ее укусила черепаха за ягодицы.

Инна Белень Фото: скріншот

Находится ли Инна Белень в отношениях

Кроме неожиданных фактов, победительница "Холостяка" честно ответила, занято ли сейчас ее сердце после разрыва с Александром "Тереном".

"Я не в отношениях. У меня нет отношений. Мужа, любовника также", — написала волонтер из Харькова.

В частности, Инна Белень развеяла слухи о романе с Вадимом Олейником.

Инна Белень Фото: скріншот

Напомним, Инна Белень эмоционально подвела итоги романа с "Тереном".

Также Фокус писал о том, почему Инна Белень и Александр "Терен" не жили вместе.