"Цілий пост для мене": Інну Бєлєнь запідозрили у новому романі (фото)

Відомий співак опублікував знімок з волонтеркою, під яким підписники почали захоплюватись парою та бажати їм щастя.

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Переможницю шоу "Холостяк-13", волонтерку Інну Бєлєнь, яка нещодавно завершила стосунки з ветераном війни Олександром "Тереном" Будьком, запідозрили у новому романі. Підставою для цього є світлина, яку опублікував український співак Вадим Олійник у своєму Instagram.

На фото Інна Бєлєнь, посміхаючись, стоїть разом з артистом.

"Гарних вихідних", — коротко підписав фото Вадим Олійник.

Волонтерка залишила під кадром коментар.

"Цілий піст для мене, яка честь", — прокоментувала знімок переможниця "Холостяка-13".

Під фото підписники почали підозрювати пару у романі. У коментарях до світлини користувачі писали, що Інна та Вадим гарно виглядають разом, бажали їм палкого кохання та безмежного щастя.

Нагадаємо, на початку лютого український ветеран та герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько та переможниця проєкту Інна Бєлєнь оголосили про свій розрив. Вони подякували одне одному за кожен прожитий момент, щирість та відкритість, а також тим, хто був поруч і підтримував їх.

Пізніше Інна Бєлєнь розставила всі крапки над "і" в розриві з Олександром "Тереном". Вона пообіцяла не повертатися до цієї теми.

Через деякий час герой 13 сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько поділився враженнями від проєкту та прокоментував відносини з волонтеркою. Він поскаржився, що не відчув "шалене кохання" на шоу.