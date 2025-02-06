"Терен" прокоментував конфлікт з Бєлєнь і поскаржився, що не відчув "шалене кохання" на шоу

Ветеран Олександр Будько згадав, як спілкувався паралельно з понад 10 дівчатами й "усі" чекали поцілунків на камеру. З його слів, його реакція на скандальне інтерв’ю була "абсолютно лагідною", а от Інна Бєлєнь відповіла "імпульсивно".

Related video

4 лютого на тлі публічного конфлікту герой 13 сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько та переможниця волонтерка Інна Бєлєнь оголосили про розрив стосунків. В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко 5 лютого ветеран поділився враженнями від проєкту та прокоментував публічну суперечку з ексобраницею.

Про почуття на шоу "Холостяк" і конфлікт з Інною Бєлєнь — з 11:02 і 15:53

"Складно сказати, що це все ж таки повноцінне глибоке кохання. Бо за два місяці навіть спілкування не лише з однією жінкою, а, пізніше нехай навіть, з тринадцятьма жінками. Ти постійно спілкуєшся з різними, з різними, з різними… Відповідно, в такий термін і в таких умовах, принаймні в мене, кохання складно виникає", — зізнався він.

"Терен" поділився, що не вірить у кохання з першого погляду і потребує часу, щоб закохатися.

"У мене все життя так було", — підкреслив він.

Будько поділився, що за короткий час зйомок "не зміг відчути шалене кохання".

"Я вважаю, що це теж нормально в тих умовах, в яких на тебе всі дивляться. 35 камер навколо, і всі чекають, коли ви поцілуєтеся, то трішечки складно думати в той час про свої почуття внутрішні", — зазначив він.

Також "Терен" прокоментував публічну суперечку з обраницею, яка відбулася після виходу її інтерв’ю на каналі "Слава+". Він пояснив, що йому не сподобалися слова про війну з 2022 року, адже це нівелює жертви й досягнення бійців з 2014 року.

"Не подобається те, коли апелюють вічно до мене. Що я там щось не так: я не так люблю, я не так кажу, я там когось утискаю", — заявив ветеран.

Журналістка перепитала, кого саме нібито утискав Будько, і він відповів: "російськомовних, напевно". Він наголосив, що жодного разу не агресував і не грубив через російську мову, навіть зауважень не робив, міг лише імпульсивно коментувати це на своїх сторінках у соцмережах. Водночас для "Терена" важливо, щоб люди говорили українською.

"Тому, звичайно, мене це зачепило. І, знаючи мою теж позицію, яка не сформувалася під час війни, і не сталась тоді, коли я втратив ноги, — таке осяяння прийшло, і я почав розмовляти українською, ні", — зауважив він.

Будько запевнив, що боровся за те, щоб не розділяти схід і захід. На його думку, це роблять не ті, хто розмовляє українською, а ті, хто агресують на таких людей.

"Терен" запевнив, що його реакція була "абсолютно лагідною", а не агресивною. Він пояснив, що його питання було адресоване Славі. Щодо ж Бєлєнь "холостяк" вказав у пості, що йому неприємно, але поспілкується про це особисто.

"Мені дуже багато повідомлень насправді прийшло від моєї аудиторії стосовно цього інтерв’ю, тому я мусив відреагувати", — заявив Будько.

Він хотів переконати людей, що його позиція не є лицемірною, а тверда і не залежить від оточення.

"Якби в подальшому це не форсували, не форсував дехто, то це б ніяк не роздулось абсолютно", — запевнив ветеран.

З його слів, до певного моменту про різні позиції щодо мови не було активних дискусій. Також "Терен" прокоментував реакцію Інни на його публічний коментар щодо інтерв’ю.

"Досить імпульсивно й експресивно, мені здається. Дзвінка не було, був лише у Telegram пост, де нібито я там образив чимось", — сказав він.

Нагадаємо, харківська волонтерка Інна Бєлєнь записала відео, в якому розплакалася. Вона заявила, що у неї "зв’язані руки", і не хоче публічно сперечатися з ветераном, який втратив ноги на передовій.

5 лютого парамедикиня Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", натякнула, що їй пропонували поборотись за серце "Терена" у шоу. Однак українка відмовилась і пояснила, чому.