"Брудно й упереджено": "Пташка" натякнула, що їй пропонували боротись за серце "Терена"

Катерина Поліщук розповіла, що отримувала запрошення на реаліті-шоу, але відмовила. Вона пояснила, що проєкт приніс би дохід та пришвидшив збори, проте три причини переконали не зніматись у ньому.

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В Україні показали 13 сезон шоу "Холостяк", героєм якого став ветеран Олександр Будько з позивним "Терен". Звільнена з російського полону парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" 5 лютого натякнула у соцмережах, що могла стати однією з учасниць проєкту.

Вона зазначила, що "шум" навколо шоу "Холостяк" минув, і тепер може поділитись "цікавим фактом". Захисниця розповіла, що приблизно рік тому була запрошена на реаліті-шоу. Назви вона не знала, однак йшлося про проєкт, де медійна особа з війська обиратиме серед кандидатів пару для себе.

"Не відомо, що це було за шоу, проте вийшло весело. Припущення можуть бути різні", — зауважила "Пташка".

Фото Катерини Поліщук Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

Вона розповіла, що відмовила, і на те було три причини. Перша — героїв, які готові висловити свої меседжі суспільству через екран, вистачає. Друга — Поліщук не цікаві реаліті-шоу, де "порпатимуться на загал" у її білизні, "розгрібатимуть особисте життя" та "обсмоктуватимуть деталі" її травм.

"А ще оцінюватимуть. Субʼєктивно, брудно й упереджено. Так, це підійме рейтинг сторінки. Буде дорожча реклама і краще будуть йти збори. Але питання, чим це закінчиться для моєї психіки та репутації", — пояснила вона.

Третьою причиною "Пташка" вказала те, що вона "має, чим зайнятись". Зокрема, продовжує робити "маленьку роботу" на фронті й живе "найкраще життя" в оточенні близьких і своєї собаки.

Фото Катерини Поліщук Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

"Я більш-менш активно веду активність на своїх сторінках в соцмережах, думаю, цього достатньо для тих, кому я правда цікава. Для тих, в кого вистачить емпатії не запитувати про дітей, чоловіків, травми, сексуальні вподобання, насильство і кількість статевих партнерів. Для тих, кому достатньо мене, моєї щирості й самовідданої роботи", — зауважила парамедикиня.

Вона додала, що має достатньо проблем, задач, хейту й нерозуміння, тож не в її інтересах шукати додаткові труднощі. Водночас "Пташка" поділилась, що не має другої половинки, підкресливши, що є "цілісною".

Нагадаємо, переможницею 13 сезону шоу "Холостяк" стала волонтерка Інна Бєлєнь. На пост-шоу пара оголосила, що зберегла стосунки після завершення проєкту, однак днями вони повідомили про свій розрив. Перед цим захохані влаштували публічну сварку в соцмережах через позицію Бєлєнь щодо російськомовних харків’ян.

Однак на оголошенні розриву публічний конфлікт не завершився. Олександр "Терен" звинуватив підписників своєї ексдівчини у несправедливому хейті й заявив, що Бєлєнь приховала від нього розповіді в Instagram. У відповідь волонтерка зняла відео у сльозах, де заявила, що не хоче публічно сперечатись з ветераном, який переніс важке поранення, і у неї "зв’язані руки".