"Грязно и предвзято": "Пташка" намекнула, что ей предлагали бороться за сердце "Терена"

Екатерина Полищук рассказала, что получала приглашение на реалити-шоу, но отказала. Она объяснила, что проект принес бы доход и ускорил сборы, однако три причины убедили не сниматься в нем.

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В Украине показали 13 сезон шоу "Холостяк", героем которого стал ветеран Александр Будько с позывным "Терен". Освобожденная из российского плена парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" 5 февраля намекнула в соцсетях, что могла стать одной из участниц проекта.

Она отметила, что "шум" вокруг шоу "Холостяк" прошел, и теперь может поделиться "интересным фактом". Защитница рассказала, что примерно год назад была приглашена на реалити-шоу. Названия она не знала, однако речь шла о проекте, где медийное лицо из войска будет выбирать среди кандидатов пару для себя.

"Не известно, что это было за шоу, однако получилось весело. Предположения могут быть разные", — отметила "Пташка".

Фото Екатерины Полищук Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

Она рассказала, что отказала, и на то было три причины. Первая — героев, которые готовы выразить свои месседжи обществу через экран, хватает. Вторая — Полищук не интересны реалити-шоу, где будут "копаться в целом" в ее белье, "разгребать личную жизнь" и "обсасывать детали" ее травм.

"А еще будут оценивать. Субъективно, грязно и предвзято. Да, это поднимет рейтинг страницы. Будет дороже реклама и лучше будут идти сборы. Но вопрос, чем это закончится для моей психики и репутации", — пояснила она.

Третьей причиной "Пташка" указала то, что ей "есть, чем заняться". В частности, продолжает делать "маленькую работу" на фронте и живет "лучшей жизнью" в окружении близких и своей собаки.

Фото Екатерины Полищук Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

"Я более-менее активно веду активность на своих страницах в соцсетях, думаю, этого достаточно для тех, кому я правда интересна. Для тех, у кого хватит эмпатии не спрашивать о детях, мужчинах, травмах, сексуальных предпочтениях, насилии и количестве половых партнеров. Для тех, кому достаточно меня, моей искренности и самоотверженной работы", — отметила парамедик.

Она добавила, что имеет достаточно проблем, задач, хейта и непонимания, поэтому не в ее интересах искать дополнительные трудности. В то же время "Пташка" поделилась, что не имеет второй половинки, подчеркнув, что является "целостной".

Напомним, победительницей 13 сезона шоу "Холостяк" стала волонтер Инна Белень. На пост-шоу пара объявила, что сохранила отношения после завершения проекта, однако на днях они сообщили о своем разрыве. Перед этим возлюбленные устроили публичную ссору в соцсетях из-за позиции Белень относительно русскоязычных харьковчан.

Однако на объявлении разрыва публичный конфликт не завершился. Александр "Терен" обвинил подписчиков своей экс-девушки в несправедливом хейте и заявил, что Белень скрыла от него рассказы в Instagram. В ответ волонтер сняла видео в слезах, где заявила, что не хочет публично спорить с ветераном, который перенес тяжелое ранение, и у нее "связаны руки".