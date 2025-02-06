"Терен" прокомментировал конфликт с Белень и пожаловался, что не почувствовал "безумную любовь" на шоу

Ветеран Александр Будько вспомнил, как общался параллельно с более 10 девушками и "все" ждали поцелуев на камеру. По его словам, его реакция на скандальное интервью была "абсолютно мягкой", а вот Инна Белень ответила "импульсивно".

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4 февраля на фоне публичного конфликта герой 13 сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько и победительница волонтер Инна Белень объявили о разрыве отношений. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко 5 февраля ветеран поделился впечатлениями от проекта и прокомментировал публичный спор с экс-избранницей.

О чувствах на шоу "Холостяк" и конфликте с Инной Белень — с 11:02 и 15:53

"Сложно сказать, что это все же полноценная глубокая любовь. Потому что за два месяца даже общения не только с одной женщиной, а позже пусть даже с тринадцатью женщинами. Ты постоянно общаешься с разными, с разными, с разными... Соответственно, в такой срок и в таких условиях, по крайней мере у меня, любовь сложно возникает", — признался он.

"Терен" поделился, что не верит в любовь с первого взгляда и требует времени, чтобы влюбиться.

"У меня всю жизнь так было", — подчеркнул он.

Будько поделился, что за короткое время съемок "не смог почувствовать безумную любовь".

"Я считаю, что это тоже нормально в тех условиях, в которых на тебя все смотрят. 35 камер вокруг, и все ждут, когда вы поцелуетесь, то немножечко сложно думать в то время о своих чувствах внутренних", — отметил он.

Также "Терен" прокомментировал публичный спор с избранницей, который состоялся после выхода ее интервью на канале "Слава+". Он пояснил, что ему не понравились слова о войне с 2022 года, ведь это нивелирует жертвы и достижения бойцов с 2014 года.

"Не нравится то, когда апеллируют вечно ко мне. Что я там что-то не так: я не так люблю, я не так говорю, я там кого-то притесняю", — заявил ветеран.

Журналистка переспросила, кого именно якобы притеснял Будько, и он ответил: "русскоязычных, наверное". Он отметил, что ни разу не агрессировал и не грубил из-за русского языка, даже замечаний не делал, мог только импульсивно комментировать это на своих страницах в соцсетях. В то же время для "Терена" важно, чтобы люди говорили на украинском.

"Поэтому, конечно, меня это зацепило. И, зная мою тоже позицию, которая не сформировалась во время войны, и не произошла тогда, когда я потерял ноги, — такое озарение пришло, и я начал разговаривать на украинском, нет", — отметил он.

Будько заверил, что боролся за то, чтобы не разделять восток и запад. По его мнению, это делают не те, кто разговаривает на украинском, а те, кто агрессируют на таких людей.

"Терен" заверил, что его реакция была "абсолютно ласковой", а не агрессивной. Он пояснил, что его вопрос был адресован Славе. Относительно же Белень "холостяк" указал в посте, что ему неприятно, но пообщается об этом лично.

"Мне очень много сообщений на самом деле пришло от моей аудитории относительно этого интервью, поэтому я должен был отреагировать", — заявил Будько.

Он хотел убедить людей, что его позиция не является лицемерной, а твердая и не зависит от окружения.

"Если бы в дальнейшем это не форсировали, не форсировал некоторые, то это бы никак не раздулось абсолютно", — заверил ветеран.

По его словам, до определенного момента о разных позициях относительно языка не было активных дискуссий. Также "Терен" прокомментировал реакцию Инны на его публичный комментарий относительно интервью.

"Достаточно импульсивно и экспрессивно, мне кажется. Звонка не было, был только в Telegram пост, где якобы я там оскорбил чем-то", — сказал он.

Напомним, харьковская волонтер Инна Белень записала видео, в котором расплакалась. Она заявила, что у нее "связаны руки", и не хочет публично спорить с ветераном, который потерял ноги на передовой.

5 февраля парамедик Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", намекнула, что ей предлагали побороться за сердце "Терена" в шоу. Однако украинка отказалась и объяснила, почему.