"Целый пост для меня": Инну Белень заподозрили в новом романе (фото)

Известный певец опубликовал снимок с волонтеркой, под которым подписчики начали восхищаться парой и желать им счастья.

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Победительницу шоу "Холостяк-13", волонтерку Инну Белень, которая недавно завершила отношения с ветераном войны Александром "Тереном" Будько, заподозрили в новом романе. Основанием для этого является фотография, которую опубликовал украинский певец Вадим Олейник в своем Instagram.

На фото Инна Белень, улыбаясь, стоит вместе с артистом.

"Хороших выходных", — коротко подписал фото Вадим Олейник.

Волонтер оставила под кадром комментарий.

"Целый пост для меня, какая честь", — прокомментировала снимок победительница "Холостяка-13".

Под фото подписчики начали подозревать пару в романе. В комментариях к фотографии пользователи писали, что Инна и Вадим хорошо выглядят вместе, желали им горячей любви и безграничного счастья.

Напомним, в начале февраля украинский ветеран и герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько и победительница проекта Инна Белень объявили о своем разрыве. Они поблагодарили друг друга за каждый прожитый момент, искренность и открытость, а также тех, кто был рядом и поддерживал их.

Позже Инна Белень расставила все точки над "і" в разрыве с Александром "Тереном". Она пообещала не возвращаться к этой теме.

Через некоторое время герой 13 сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько поделился впечатлениями от проекта и прокомментировал отношения с волонтеркой. Он пожаловался, что не почувствовал "безумную любовь" на шоу.