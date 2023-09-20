Актер Тарас Цимбалюк рассказал, как познакомился с новой возлюбленной (видео)

Украинский актер и ресторатор Светлана Готочкина начали встречаться осенью 2022 года.

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33-летний украинский актер Тарас Цимбалюк рассказал, как познакомился с новой возлюбленной, 36-летней бизнес-леди Светланой Готочкиной. Секс-символ украинского кинематографа накануне дал интервью Маше Ефросининой.

Поскольку в 2022 году Цимбалюк начал процесс развода с визажисткой Тиной Антоненко, это был период без отношений. Он не надеялся кого-то встретить, однако случился спектакль 28 августа. Туда пришла подруга актера Настя, которая сняла сторис и отметила его. Через отметку Светлана Готочкина перешла в профиль Тараса и пролайкала фото, а он ответил взаимностью.

"Через пару часов созвонились просто с чужим человеком, который находится в Варшаве. Мы проговорили по телефону четыре часа", — рассказал актер.

Оказалось, что Светлана позвонила первой.

"Прикольно, очень. Мне в отношениях важно всегда, чтобы мне мое состояние нравилось", — признался Цимбалюк, передавая свои первые эмоции от общения с новой возлюбленной.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк

Через месяц они встретились в Киеве, в конце сентября 2022 года. Именно тогда началась романтическая история пары.

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Тарас Цимбалюк дал интервью Маше Ефросининой

В частности, Маша Ефросинина спросила, как бизнес-вумен Светлана, которая владеет рестораном и брендом одежды, относится к не постоянным заработкам своего возлюбленного.

"Это первый серьезный разговор, который между нами состоялся... За все платил я, она имеет право чувствовать себя женщиной.... Она говорит: "Чувак не парься, все будет хорошо, я верю, что у тебя все сложится". Она взрослая. Ей 36 лет. У нее есть какой-то свой опыт. Ей не хватало того, что мы имеем вместе", — признался актер.

Напомним, Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк встретились после разлуки.

Также Фокус писал о свадьбе Тараса Цимбалюка и Тины Антоненко летом 2021 года.