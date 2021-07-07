Звезда "Черного ворона" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк женился (фото)

Тарас и Тина встречались с 2018 года и поженились ровно в третью годовщину отношений – 3 июля.

31-летний украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк расстался со статусом холостяка и женился на своей возлюбленной – визажисте Тине Антоненко, с которой встречался три года. Об этом новоиспеченная жена секс-символа украинского кино сообщила на своей странице в Instagram.

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"Вышла замуж за лучшего парня на свете! 03.07.2021 — ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания! Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый @taras.tsymbaliuk счастлива быть твоей женой! Большого плавания нашему кораблю под названием "семья"!", – говорится в подписи.

Кроме того, она, обращаясь к журналистам, добавила:

"Теперь шансов назвать меня Тоней у нерадивых журналистов и случайных знакомых не осталось (из-за сочетания Антоненко Тина я иногда получалась Тоней. Прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк!".

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Первым пост девушки прокомментировал ее супруг. "Моя любимая девочка!", написал он, добавив сердечко в конце. Среди тех, кто поздравил пару, были Марта Адамчук, Вера Кекелия, Ирина Монатик и многие другие.

Тарас и Тина познакомились на съемках клипа Monatik "Вечность". Предложение своей девушке актер сделал очень эффектно – в эфире шоу "Танці з зірками". После зажигательного джайва со своей партнершей Яной Заяц он пригласил Тину на паркет, подарил ей букет цветов, а затем, встав на одно колено, преподнес ей кольцо и позвал замуж.

"Я тебя очень люблю, ты меня безгранично мотивируешь. Все, что я делаю, это с твоей подачи. Для меня было бы честью, если бы ты все же стала моей женой".

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Цимбалюк известен по многим фильмам, среди который "Черный ворон", "Крепостная", "СуперКопы", "Поймать Кайдаша" и другие.

Напомним, не так давно сын Жан-Клода Ван Дамма, который недавно снимался в Киеве, женился на азербайджанской пианистке. Знаменитый отец посетил скромную церемонию бракосочетания отпрыска, а позже вместе с молодоженами и родителями невестки отметил это событие.