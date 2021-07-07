Зірка "Чорного ворона" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк одружився (фото)

Тарас і Тіна зустрічалися з 2018 року й одружилися рівно в третю річницю стосунків — 3 липня.

31-річний український актор театру і кіно Тарас Цимбалюк розлучився зі статусом холостяка й одружився зі своєю коханою — візажисткою Тіною Антоненко, з якою зустрічався три роки. Про це новоспечена дружина секс-символу українського кіно повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Вийшла заміж за кращого хлопця на світі! 03.07.2021 — рівно 3 роки нашим стосункам і відтепер день нашого одруження! Відсвяткували в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва. Мій улюблений @taras.tsymbaliuk щаслива бути твоєю дружиною! Великого плавання нашому кораблю під назвою "сімʼя"!" — йдеться у підписі.

Крім того, вона, звертаючись до журналістів, додала:

"Тепер шансів назвати мене Тонею у недбайливих журналістів і випадкових знайомих не залишилося (через поєднання Антоненко Тіна іноді виходила Тонею). Прошу любити і шанувати Тіну Цимбалюк!".

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Першим допис дівчини прокоментував її чоловік. "Моя улюблена дівчинка!", написав він, додавши сердечко наприкінці. Серед тих, хто привітав пару, були Марта Адамчук, Віра Кекелія, Ірина Монатік і багато інших.

Тарас і Тіна познайомилися на зйомках кліпу Monatik "Вічність". Пропозицію своїй дівчині актор зробив дуже ефектно — в ефірі шоу "Танці із зірками". Після запального джайву зі своєю партнеркою Яною Заєць він запросив Тіну на паркет, подарував їй букет квітів, а потім, ставши на одне коліно, підніс їй обручку й покликав заміж.

"Я тебе дуже люблю, ти мене безмежно мотивуєш. Усе, що я роблю, це з твоєї подачі. Для мене було б честю, якби ти все ж стала моєю дружиною".

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Цимбалюк відомий за багатьма фільмами, серед який "Чорний ворон", "Фортечна", "СуперКопи", "Спіймати Кайдаша" та інші.

Нагадаємо, не так давно син Жан-Клода Ван Дама, який нещодавно знімався в Києві, одружився з азербайджанською піаністкою. Знаменитий батько відвідав скромну церемонію одруження сина, а пізніше разом із молодятами і батьками невістки відсвяткував цю подію.