Netflix представив трейлер бойовика із Жан-Клодом Ван Дамом, який знімали в Києві

У Києві зйомки фільму тривали 36 днів. На деяких локаціях знімальна група змінювала вивіски і дорожні знаки на французькі, щоб домогтися максимальної схожості з Парижем, де, за сюжетом, і проходять основні дії.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував на своєму YouTube-каналі перший трейлер франкомовного фільму "Останній найманець" (The Last Mercenary) із Жан-Клодом Ван Дамом, зйомки якого проходили в Парижі й у Києві.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За сюжетом комедійного бойовика, головний герой — загадковий таємний агент, засуджений урядом, але вимушений повернутися до Франції, щоб врятувати свого сина, якого підставила міжнародна терористична організація. Хлопця підозрюють в торгівлі наркотиками і зброєю, і його батькові належить очистити добре ім'я сина.

Режисером картини став Давид Шарон, а оператором-постановником став особистий оператор Люка Бессона Тьєррі Арбоґаст, який працював із ним на зйомках таких знаменитих картин як "5 елемент", "Леон", "Жанна д'Арк".

Разом із Ван Дамом у кадрі з'являться французький стендап-комік Альбан Іванов, актори Самір Декацца, Патрік Тімс, Асса Сілла, Ерік Жюдор, Валері Капріски, Міу-Міу, Май Кассевей, Нассім Сі Ахмед та інші.

Незважаючи на те, що дія картини розгортається у Франції, більшу частину фільму знімали в Києві. Знімальна група працювала в українській столиці 36 днів, вибравши для роботи локації, які найбільше нагадували Париж. Зрештою були задіяні готелі Premier Palace і Fairmont, нічний клуб Tootsie, вулиця Костянтинівська та інші місця. Щоб ще більше надати Києву схожість з головним містом Франції, супермаркет "Сільпо" на Ярославській, 56А на один день перейменували в Votre Marche, що перекладається з французької як "Ваш ринок". Крім того, частину вулиці декорували французькими написами, вивісками і навіть дорожніми знаками.

Що стосується власне фільму, то глядачі зможуть побачити знаменитий шпагат Ван Дама, сцени перевдягань, багато бійок, стрільби та гумору. Прем'єра картини запланована на 30 липня 2021 року.

Зйомки фільму відбуваються в Україні, завдяки запровадженій системі кеш-рибейтів, тобто часткового повернення грошей, використаних для зйомок, з бюджету країни.

"Фільм знімали у Франції та Україні, його бюджет склав $100 тис. З них $50 тис. витратили у Франції, ще $50 — в Україні. У цьому випадку держава повинна повернути виробникові 25% із цих грошей, тобто $12,5 тис", — пояснюють "Факти". Раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявляв, що використання такої системи в перебігу наступних 4-5 років допоможе залучити в Україну не менше півмільйона доларів інвестицій.

Раніше ми писали, що Ван Дам знявся у фільмі "Кікбоксер: Реванш", продовженні культового бойовика 90-х "Кікбоксер"