Netflix представил трейлер боевика с Жан-Клодом Ван Даммом, который снимали в Киеве

В Киеве съемки фильма продолжались 36 дней. На некоторых локациях съемочная группа меняла вывески и дорожные знаки на французские, чтобы добиться максимальной схожести с Парижем, где, по сюжету, и проходят основные действия.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер франкоязычного фильма "Последний наемник" (The Last Mercenary) с Жан-Клодом Ван Даммом, съемки которого проходили, в Париже и в Киеве.

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По сюжету комедийного боевика, главный герой – загадочный тайный агент, осужденный правительством, но вынужденный вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация. Парня подозревают в торговле наркотиками и оружием, и его отцу предстоит очистить доброе имя отпрыска.

Режиссером картины выступил Давид Шарон, а оператором-постановщиком стал личный оператор Люка Бессона Тьерри Арбогаст, работавший с ним на съемках таких знаменитых картин как "5 элемент", "Леон", "Жанна д’Арк".

Вместе с Ван Даммом в кадре появятся французский стендап-комик Альбан Иванов, актеры Самир Декацца, Патрик Тимси, Асса Силла, Эрик Жюдор, Валери Каприски, Миу-Миу, Май Кассэвей, Нассим Си Ахмед и другие.

Несмотря на то, что действие картины разворачивается во Франции, большую часть фильма снимали в Киеве. Съемочная группа работала в украинской столице 36 дней, выбрав для работы локации, которые больше всего напоминали Париж. В итоге были задействованы отели Premier Palace и Fairmont, ночной клуб Tootsie, улица Константиновская и другие места. Чтобы еще больше придать Киеву сходство с главным городом Франции, супермаркет "Сильпо" на Ярославской, 56А на один день переименовали в Votre Marche, что переводится с французского как "Ваш рынок". Кроме того, часть улицы декорировали французскими надписями, вывесками и даже дорожными знаками.

Что касается самого фильма, то зрители смогут увидеть знаменитый шпагат Ван Дамма, сцены переодеваний, много драк, стрельбы и юмора. Премьера картины запланирована на 30 июля 2021 года.

Съемки фильма стали возможны в Украине, благодаря внедренной системе кэш-рибейтов, то есть частичного возврата денег, использованных для съемок, из бюджета страны.

"Фильм снимали во Франции и Украине, его бюджет составил $100 тыс. Из них $50 тыс. потратили во Франции, еще $50 — в Украине. В этом случае государство должно вернуть производителю 25% из этих денег, то есть $12,5 тыс", – объясняют "Факты". Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что использование такой системы в течении следующих 4-5 лет поможет привлечь в Украину не менее полумиллиона долларов инвестиций.

Ранее мы писали, что Ван Дамм снялся в фильме "Кикбоксер: Реванш", продолжении культового боевика 90-х "Кикбоксер"