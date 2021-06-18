Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на знаменитой пианистке из Азербайджана (фото, видео)

Пара никогда не афишировала свои отношения, поэтому свадьба для многих стала неожиданностью.

34-летний американский актер, продюсер и по совместительству старший сын знаменитого актера боевиков Жан-Клода Вандама Кристофер Ван Варенберг связал себя узами брака с 21-летней пианисткой Суадой Гаджизаде, сообщает Hello.

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Пара поженилась в генеральном консульстве Азербайджана, гражданкой которого является невеста, в Стамбуле. На росписи присутствовал и отец жениха. Позже невеста опубликовала несколько фотографий с церемонии на своей странице в Instagram. Кроме того, влюбленные в шапках своих профилей отметили страницы друг друга, а Суада дополнила имя Кристофера смайликом в виде обручального кольца.

Новость о свадьбе была неожиданной для многих, поскольку молодые люди не демонстрировали свои отношения и держали их в строгом секрете. Лишь дважды Суада мелькнула в публикациях своего теперь уже мужа.

Суада родилась в Баку 24 октября 1999 года. С раннего детства у нее проснулась любовь к музыке, и родители привели трехлетнюю дочь в Детскую филармонию.

Любимыми школьными предметами будущей невестки Ван Дамма были литература, родной и иностранные языки. Однако занятия музыкой она не прекращала. Так, в сентябре 2012 года Суада заняла 3-е место на международном конкурсе пианистов «Нарва зажигает звезды» в Таллинне. Через год девушка побывала на мастер-классе Михаила Казинника рамках Международного конкурса молодых пианистов имени Иоганна Себастьяна Баха, получив диплом за активное участие. В этом же году Суада заняла 2-е место на Международном конкурсе пианистов Perpetuum Mobile в Нидерландах и также стала второй на XIV Международном конкурсе пианистов им. Юлиуса Заребского в Варшаве.

Сегодня она – лауреат семи международных премий музыкальных конкурсов, а также стипендиатка президента Азербайджана с 2016 года, когда ее имя было занесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

Что касается Кристофера, то он – сын актера и его третьей жены Глэдис Португез, которая бросила мужа из-за его романа с моделью Дарси Ляпьер. Позже пара еще раз связала себя узами брака, однако Жан-Клод и в этот раз долго не продержался, познакомившись в Таиланде с украинкой Аленой Кавериной. С ней он был 6 лет, не спеша при этом разводиться с Глэдис.

Как и отец, его сын решил податься в кинематограф. Впервые он появился на большом экране в 1992 году в эпизодической роли юного Люка Деверо в фантастическом боевике "Универсальный солдат". В дальнейшем он неизменно снимался в картинах с участием отца. Исключением стал лишь фильм "Боксёр", вышедший в прокат в 2012 году.

После свадьбы Кристофера в Сети появились фото и видео с торжества в тесном семейном кругу молодоженов. Жан-Клод Ван Дам станцевал с невесткой и с удовольствием позировал со сватами.

[ + – ] Кристофер Ван Варенберг и его новая семья Фото: Соцсети

Напомним, недавно Netflix представил трейлер комедийного боевика "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом, который снимался в Киеве.