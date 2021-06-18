Син Жан-Клод Ван Дамма одружився зі знаменитою піаністкою з Азербайджану (фото, відео)

Пара ніколи не афішувала свої стосунки, тому весілля для багатьох стало несподіванкою.

34-річний американський актор, продюсер і за сумісництвом старший син знаменитого актора бойовиків Жан-Клод Ван Дамма Крістофер Ван Варенберг повʼязав себе узами шлюбу з 21-річною піаністкою Суад Гаджизаде, повідомляє Hello.

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Пара одружилася в генеральному консульстві Азербайджану, громадянкою якої є наречена, у Стамбулі. На розпису був присутній і батько нареченого. Пізніше наречена опублікувала кілька фотографій з церемонії на своїй сторінці в Instagram. Крім того, закохані в шапках своїх профілів позначили сторінки одне одного, а Суад доповнила імʼя Крістофера смайликом у вигляді обручки.

Новина про весілля була несподіваною для багатьох, оскільки молоді люди не демонстрували свої відносини і тримали їх у строгому секреті. Лише двічі Суад майнула в публікаціях свого тепер уже чоловіка.

Суад народилася в Баку 24 жовтня 1999 року. З раннього дитинства в неї прокинулася любов до музики, і батьки привели трирічну дочку в Дитячу філармонію.

Улюбленими шкільними предметами майбутньої невістки Ван Дамма були література, рідна та іноземні мови. Однак, заняття музикою вона не припиняла. Так, у вересні 2012 року Суад посіла 3-є місце на міжнародному конкурсі піаністів «Нарва запалює зірки» в Таллінні. Через рік дівчина побувала на майстер-класі Михайла Казініка в рамках Міжнародного конкурсу молодих піаністів імені Йоганна Себастьяна Баха, отримавши диплом за активну участь. У цьому ж році Суад посіла 2-е місце на Міжнародному конкурсі піаністів Perpetuum Mobile у Нідерландах і також стала другою на XIV Міжнародному конкурсі піаністів ім. Юліуша Заребського у Варшаві.

Сьогодні вона — лауреат семи міжнародних премій музичних конкурсів, а також стипендіатка президента Азербайджану з 2016 року, коли її імʼя було занесено в "Золоту книгу" молодих талантів Азербайджану.

Що стосується Крістофера, то він — син актора і його третьої дружини Гледіс Португез, котра покинула свого чоловіка через його роман з моделлю Дарсі Ляпʼєр. Пізніше пара ще раз звʼязала себе узами шлюбу, проте Жан-Клод і цього разу довго не протримався, познайомившись в Таїланді з українкою Оленою Каверіною. З нею він був 6 років, не поспішаючи при цьому розлучатися з Гледіс.

Як і батько, його син вирішив податися в кінематограф. Уперше він зʼявився на великому екрані в 1992 році в епізодичній ролі юного Люка Деверо у фантастичному бойовику "Універсальний солдат". Надалі він незмінно знімався в картинах за участю батька. Винятком став лише фільм "Боксер", що вийшов у прокат у 2012 році.

Після весілля Крістофера в мережі зʼявилися фото і відео з торжества в тісному сімейному колі молодят. Жан-Клод Ван Дамм станцював з невісткою і з задоволенням позував зі сватами.

[ + – ] Крістофер Ван Варенберг і його нова сім'я Фото: Соцсети

Нагадаємо, нещодавно Netflix представив трейлер комедійного бойовика "Останній найманець" з Жан-Клодом Ван Даммом, який знімався в Києві.