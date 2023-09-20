Актор Тарас Цимбалюк розповів, як познайомився з новою коханою (відео)

Український актор та рестораторка Світлана Готочкіна почали зустрічатися восени 2022 року.

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33-річний український актор Тарас Цимбалюк розповів, як познайомився з новою коханою, 36-річною бізнеследі Світланою Готочкіною. Секс-символ українського кінематографу напередодні дав інтервʼю Маші Єфросиніній.

Оскільки у 2022 році Цимбалюк почав процес розлучення з візажисткою Тіною Антоненко, це був період без стосунків. Він не сподівався когось зустріти, проте сталася вистава 28 серпня. Туди прийшла подруга актора Настя, яка зняла сторіс і відмітила його. Через відмітку Світлана Готочкіна перейшла у профіль Тараса та пролайкала фото, а він відповів взаємністю.

"Через пару годин зідзвонились просто з чужою людиною, яка знаходиться в Варшаві. Ми проговорили по телефону чотири години", — розповів актор.

Виявилось, що Світлана зателефонувала перша.

"Прикольно, дуже. Мені в стосунках важливо завжди, щоб мені мій стан подобався", — зізнався Цимбалюк, передаючи свої перші емоції від спілкування з новою коханою.

Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк

Через місяць вони зустрілися в Києві, наприкінці вересня 2022. Саме тоді почалася романтична історія пари.

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Тарас Цимбалюк дав інтервʼю Маші Єфросиніній

Зокрема Маша Єфросиніна запитала, як бізнесвумен Світлана, яка володіє рестораном та брендом одягу, ставиться до не постійних заробітків свого коханого.

"Це перша серйозна розмова, яка між нами відбулася… За все платив я, вона має право відчувати себе жінкою…. Вона каже: "Чувак не парся, все буде добре, я вірю, що в тебе все складеться". Вона доросла. Їй 36 років. Вона має якийсь свій досвід. Їй не вистачало того, що ми маємо разом", — зізнався актор.

Нагадаємо, Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк зустрілися після розлуки.

Також Фокус писав про одруження Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко влітку 2021 року.