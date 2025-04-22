"Цимбалюк стане батьком": у команді СолоХи відреагували на інформацію про вагітність, — ЗМІ

В команді співачки СолоХи "фактично спростували" інформацію щодо її ймовірної вагітності від українського актора Тараса Цимбалюка.

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Про це пише ТСН. Журналісти зазначають, що за коментарем вони звертались до директора зірки, однак на пряме запитання він відмовився відповідати.

Після цього видання запропонувало Солосі ексклюзивне інтерв'ю у проєкті "Наодинці". Зазначається, що його формат передбачає публікацію перевіреної інформації від першої особи. Директор співачки повідомив, що участь у "Наодинці" для них неможлива.

"Яка б не була відповідь — це змусить всіх передивитися інтервʼю. Якщо СолоХа не в форматі саме цього "YouTube-шоу", то зберігайте формат. Можливо, Ви б могли запросити СолоХу в студію до програми ЖВЛ? СолоХа там неодноразово була. СолоХа б розповіла про премʼєру в театрі, як поєднує вагітність та активну роботу і, звісно, прокоментувала гучну новину зі своїм колегою", — таким чином відреагував він на запрошення.

Тому журналісти зазначили, що відмова від участі у проєкт фактично спростувала інформацію про вагітність СолоХи від Тараса Цимбалюка. Тим часом ні сам актор, ні співачка не коментують ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно українські ЗМІ повідомили, що актор Тарас Цимбалюк начебто вперше стане батьком. Від нього вагітна співачка СолоХа, з якою вони разом грають у виставі "Наші Кайдаші" та гастролюють Україною.

Додамо, що 18 квітня стало відомо, що Тарас Цимбалюк стане героєм 14-го сезону популярного шоу "Холостяк". Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" буде шукати своє кохання в новому сезоні реаліті восени.