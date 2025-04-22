"Цимбалюк станет отцом": в команде СолоХи отреагировали на информацию о беременности, — СМИ

В команде певицы СолоХи "фактически опровергли" информацию о ее вероятной беременности от украинского актера Тараса Цимбалюка.

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Об этом пишет ТСН. Журналисты отмечают, что за комментарием они обращались к директору звезды, однако на прямой вопрос он отказался отвечать.

После этого издание предложило Солохе эксклюзивное интервью в проекте "Наедине". Отмечается, что его формат предусматривает публикацию проверенной информации от первого лица. Директор певицы сообщил, что участие в "Наедине" для них невозможно.

"Какой бы ни был ответ — это заставит всех пересмотреть интервью. Если СолоХа не в формате именно этого "YouTube-шоу", то сохраняйте формат. Возможно, Вы бы могли пригласить СолоХу в студию в программу ЖВЛ? СолоХа там неоднократно была. СолоХа бы рассказала о премьере в театре, как совмещает беременность и активную работу и, конечно, прокомментировала громкую новость со своей коллегой", — таким образом отреагировал он на приглашение.

Поэтому журналисты отметили, что отказ от участия в проекте фактически опроверг информацию о беременности СолоХи от Тараса Цимбалюка. Между тем ни сам актер, ни певица не комментируют ситуацию.

Напомним, недавно украинские СМИ сообщили, что актер Тарас Цимбалюк якобы впервые станет отцом. От него беременна певица СолоХа, с которой они вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши" и гастролируют по Украине.

Добавим, что 18 апреля стало известно, что Тарас Цимбалюк станет героем 14-го сезона популярного шоу "Холостяк". Звезда сериала "Поймать Кайдаша" будет искать свою любовь в новом сезоне реалити осенью.