Певица СолоХа беременна от звезды нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка, — СМИ

Украинский актер и главный герой 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк якобы впервые станет отцом. По словам инсайдера СМИ, от него беременна певица СолоХа, с которой они вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши" и гастролируют по Украине.

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Об этом пишет УНИАН со ссылкой на свои источники.

По словам работника в театральной сфере, у Цимбалюка отношения с СолоХой, которая уже даже ждет ребенка от актера. Источник рассказал, что певица и актриса именно по рекомендации Тараса Цимбалюка играет Мотрю в спектакле "Наши Кайдаши". И во время совместной работы, по словам инсайдера, начался их роман.

"Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", — рассказал работник в театральной сфере.

СолоХа и Тарас Цимбалюк играют вместе в спектакле Фото: soloha_official/Instagram

Ранее блогер Богдан Беспалов говорил, что у "главного холостяка страны" отношения с актрисой Еленой Светлицкой. Впрочем, инсайдер считает, что это уже в прошлом.

"Был не длительный роман. Он любит, чтобы без обязательств. Светлицкая начала давить на серьезные отношения. А СолоХа не давит, потому что у нее есть муж. Ее устраивает роман на стороне", — подчеркнул источник.

Пока ни певица, ни актер публично не отреагировали на слухи в сети. Они как раз находятся в туре по Украине.

"Шо? От прочитанного уже и я забеременел", — с юмором прокомментировал новости Богдан Беспалов.

Известно, что СолоХа замужем и воспитывает двоих детей.

СолоХа беременна от Цимбалюка: что известно о личной жизни звезды "Холостяка"

Между тем Цимбалюк был женат дважды — в студенческие годы и со стилисткой Тиной Антоненко. Последние годы он встречался с рестораторкой Светланой Готочкиной, однако пара уже разошлась, а актер будет искать свою любовь на шоу "Холостяк", за чем украинцы смогут наблюдать уже этой осенью.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк Фото: got.sveta\Instagram

Напомним, героем 13-го сезона "Холостяка" был ветеран Александр "Терен" Будько. А победительницей проекта стала волонтер из Харькова Инна Белень, однако блогерша Елена Мандзюк недавно заявила, что на самом деле отношений между ними не было.

Также Фокус писал о том, что в августе 2024 года Ольга Сумская вступилась за своего коллегу по сцене Тараса Цимбалюка, который стал фигурантом скандала с вечеринкой, на которой играла русская музыка.