Співачка СолоХа вагітна від зірки нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка, — ЗМІ

Український актор та головний герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк начебто вперше стане батьком. За словами інсайдера ЗМІ, від нього вагітна співачка СолоХа, з якою вони разом грають у виставі "Наші Кайдаші" та гастролюють Україною.

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Про це пише УНІАН з посиланням на свої джерела.

За словами працівника в театральній сфері, у Цимбалюка стосунки із СолоХою, яка вже навіть чекає на дитину від актора. Джерело розповіло, що співачка та акторка саме за рекомендацією Тараса Цимбалюка грає Мотрю у виставі "Наші Кайдаші". І під час спільної роботи, за словами інсайдера, почався їхній роман.

"Як виявилось під час репетицій, що я бачив особисто, в них дуже теплі і більш ніж "дружні" стосунки. Вона зараз вагітна від нього! В наших театральних кулуарах всі про це пліткують", — розповів працівник у театральній сфері.

СолоХа і Тарас Цимбалюк грають разом у виставі Фото: soloha_official/Instagram

Раніше блогер Богдан Беспалов говорив, що в "головного холостяка країни" стосунки з акторкою Оленою Світлицькою. Втім, інсайдер вважає, що це вже в минулому.

"Був не тривалий роман. Він любить, щоб без зобов'язань. Світлицька почала давити на серйозні стосунки. А СолоХа не давить, бо у неї є чоловік. Її влаштовує роман на стороні", — наголосило джерело.

Наразі ні співачка, ні актор публічно не відреагували на чутки в мережі. Вони якраз перебувають у турі Україною.

"Шо? Від прочитаного вже і я завагітнів", — з гумором прокоментував новини Богдан Беспалов.

Відомо, що СолоХа одружена та виховує двох дітей.

СолоХа вагітна від Цимбалюка: що відомо про особисте життя зірки "Холостяка"

Тим часом Цимбалюк був одружений двічі — у студентські роки та зі стилісткою Тіною Антоненко. Останні роки він зустрічався з рестораторкою Світланою Готочкіною, проте пара вже розійшлася, а актор шукатиме своє кохання на шоу "Холостяк", за чим українці зможуть спостерігати вже цієї осені.

Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк Фото: got.sveta\Instagram

Нагадаємо, героєм 13-го сезону "Холостяка" був ветеран Олександр "Терен" Будько. А переможницею проєкту стала волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь, проте блогерка Олена Мандзюк нещодавно заявила, що насправді стосунків між ними не було.

Також Фокус писав про те, що в серпні 2024 Ольга Сумська заступилася за свого колегу по сцені Тараса Цимбалюка, який став фігурантом скандалу з вечіркою, на якій грала російська музика.