Тарас Цимбалюк отреагировал на слухи о беременности от него СолоХи (фото)

Украинский актер Тарас Цимбалюк впервые прокомментировал слухи о якобы беременности от него певицы СолоХи, с которой они вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши".

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Цимбалюк заявил, что видел СолоХу только один раз на репетиции их спектакля. По словам актера, именно там они и познакомились. Так звезда нового "Холостяка" опроверг эти домыслы. Более того, актер добавил, что теперь точно понял, что стал новым "Холостяком", ведь о нем активно сплетничают, сочиняют песни и выкладывают тиктоки.

"Какие-то долб***бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от меня беременна. Ну, все — верю", — сказал Тарас.

Тарас Цимбалюк и СолоХа Фото: soloha_official/Instagram

Откуда взялись слухи, что СолоХа беременна от Тараса Цимбалюка

Об этом 21 апреля написало издание УНИАН со ссылкой на свои источники в театральной сфере.

"Как оказалось во время репетиций, что я видел лично, у них очень теплые и более чем "дружеские" отношения. Она сейчас беременна от него! В наших театральных кулуарах все об этом сплетничают", — рассказал инсайдер издания.

Известно, что СолоХа замужем и воспитывает двоих детей.

Тарас Цимбалюк Фото: Скріншот

Тем временем Цимбалюк, который был женат дважды, а недавно разошелся с рестораторкой Светланой Готочкиной, будет искать любовь на шоу "Холостяк". Актер стал героем 14-го сезона проекта.

Напомним, в команде певицы СолоХи "фактически опровергли" информацию о ее вероятной беременности от Тараса Цимбалюка.

Также Фокус писал, что об участии Тараса Цимбалюка в "Холостяке" просили сотни женщин. Фанаты и коллеги актера уже отреагировали на новости.