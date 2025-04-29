Олена Кравець дебютувала з моновиставою в театрі: як відреагували глядачі, деталі (фото)

28 квітня українська акторка Олена Кравець дебютувала з моновиставою "Можна я просто посиджу" в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в Києві. Після успіху знаменитість покаже дійство знову.

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Про це колишня зірка "Кварталу 95" розповідала у своїх соцмережах.

У виставі розкриваються історії п’яти різних героїнь, які проходять шлях переродження.

Сама ж Олена Кравець у своїх соцмережах описує виставу так: "Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка "пролежала" в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з психотерапевткою і авторкою всіх історій у моновиставі повірили одна в одну".

Після вдалого першого показу одразу було анонсовано виставу на 16 червня. Ціна на квитки варіюється між 490 до майже трьох тисяч гривень. Ба більше, Олена Кравець зізналася, що міркує про тур Україною, а можливо, і не тільки нею.

Олена Кравець презентувала свою моновиставу "Можна я просто посиджу"

Відгуки глядачів на моновиставу Олени Кравець

Режисеркою вистави стала хореографка та керівниця шоу-балету Freedom Олена Коляденко.

"Я вперше створила драматичну виставу. Я — і драматична вистава. Мені самій дивно від того, що життя так щедро надає мені все нові і нові шляхи для руху. Напевно…десь у підсвідомості, я сама притягую мрії та людей!" — зазначила режисерка.

Вона зізналася, що 2 жовтня 2024 року зустрілася з Оленою Кравець, де знаменитості обговорили майбутню моновиставу.

"Ви б бачили її очі. Вона начебто була зі мною, але вже при цьому жила в тих історіях, якими вже дуууууже хотіла поділитися зі сцени… Олена так вірила в мене, що погодилася чекати аж до весни", — розповіла Коляденко.

Олена Кравець презентувала свою моновиставу "Можна я просто посиджу"

На моновиставу прийшов навіть бізнесмен Гарік Корогодський.

"Ходив у Франка, на моновиставу Олени Кравець "Можна я тут посиджу". Що вам сказати? Вийшло дуже сильно, куди не копни. І тексти-пʼєса, і режисура, і робота художника. Сама Кравець – дуже сильно. І перевтілення, і гра. Впевнено рекомендую… Читав, це вистава для жінок. Ні. Це просто класний продукт", — написав підприємець.

Зокрема, акторка та телеведуча Даша Малахова відреагувала на дебют колеги.

"Ви колись бачили, щоб одна ниточка павутиння тримала цілу монументальну бетонну плиту – з меблями, квітами, зрадами, досвідами, сльозами, болями, очікуваннями, заборонами, соромами та долями, – на якій сидить 795 людей, повна зала театру Франка? Я вчора бачила. Ця вистава і є "Кравець". Зібрана, написана, створена і зіграна за допомогою чудової команди. Але це – вона", – написала Малахова у своєму Facebook.

Низка глядачів також поділилися позитивними відгуками про моновиставу Олени Кравець у соцмережах. На захід прийшла і співачка Надя Дорофєєва, дизайнерка Катерина Сільченко.

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Нагадаємо, актори "Студії "Квартал 95" показали номер про Олега Винника, чим викликали критику фанатів співака. Люди образились, що їхнього кумира порівняли з іншим.

Також Фокус писав про спілкування Олени Кравець з Володимиром Зеленським під час війни. Колишня колега та кума президента України інколи відправляє йому лаконічні повідомлення.