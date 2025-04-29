Елена Кравец дебютировала с моноспектаклем в театре: как отреагировали зрители, детали (фото)

28 апреля украинская актриса Елена Кравец дебютировала с моноспектаклем "Можно я просто посижу" в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. После успеха знаменитость покажет действо снова.

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Об этом бывшая звезда "Квартала 95" рассказывала в своих соцсетях.

В спектакле раскрываются истории пяти разных героинь, которые проходят путь перерождения.

Сама же Елена Кравец в своих соцсетях описывает спектакль так: "Моноспектакль, идея которого родилась очень давно, который "пролежал" в заметках телефона несколько лет и начал свое рождение только осенью 2024-го после разговора в кафе на Подоле, где мы с психотерапевтом и автором всех историй в моноспектакле поверили друг в друга".

После удачного первого показа сразу был анонсирован спектакль на 16 июня. Цена на билеты варьируется между 490 до почти трех тысяч гривен. Более того, Елена Кравец призналась, что размышляет о туре по Украине, а возможно, и не только по ней.

Елена Кравец презентовала свой моноспектакль "Можно я просто посижу"

Отзывы зрителей на моноспектакль Елены Кравец

Режиссером спектакля стала хореограф и руководитель шоу-балета Freedom Елена Коляденко.

"Я впервые создала драматический спектакль. Я — и драматический спектакль. Мне самой удивительно от того, что жизнь так щедро предоставляет мне все новые и новые пути для движения. Наверное ... где-то в подсознании, я сама притягиваю мечты и людей!" — отметила режиссер.

Она призналась, что 2 октября 2024 года встретилась с Еленой Кравец, где знаменитости обсудили будущий моноспектакль.

"Вы бы видели ее глаза. Она вроде бы была со мной, но уже при этом жила в тех историях, которыми уже ооооочень хотела поделиться со сцены... Лена так верила в меня, что согласилась ждать аж до весны", — рассказала Коляденко.

Елена Кравец презентовала свой моноспектакль "Можно я просто посижу"

На моноспектакль пришел даже бизнесмен Гарик Корогодский.

"Ходил во Франко, на моноспектакль Елены Кравец "Можно я здесь посижу". Что вам сказать? Получилось очень сильно, куда ни копни. И тексты-пьеса, и режиссура, и работа художника. Сама Кравец — очень сильно. И перевоплощение, и игра. Уверенно рекомендую... Читал, это спектакль для женщин. Нет. Это просто классный продукт", — написал предприниматель.

В частности, актриса и телеведущая Даша Малахова отреагировала на дебют коллеги.

"Вы когда-нибудь видели, чтобы одна ниточка паутины держала целую монументальную бетонную плиту — с мебелью, цветами, изменами, опытами, слезами, болями, ожиданиями, запретами, стыдами и судьбами, — на которой сидит 795 человек, полный зал театра Франко? Я вчера видела. Этот спектакль и есть "Кравец". Собранный, написанный, созданный и сыгранный с помощью замечательной команды. Но это — она", — написала Малахова в своем Facebook.

Ряд зрителей также поделились положительными отзывами о моноспектакле Елены Кравец в соцсетях. На мероприятие пришла и певица Надя Дорофеева, дизайнер Екатерина Сильченко.

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Напомним, актеры "Студии "Квартал 95" показали номер об Олеге Виннике, чем вызвали критику фанатов певца. Люди обиделись, что их кумира сравнили с другим.

Также Фокус писал об общении Елены Кравец с Владимиром Зеленским во время войны. Бывшая коллега и кума президента Украины иногда отправляет ему лаконичные сообщения.