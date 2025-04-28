"Я не воздерживаюсь": Елена Кравец рассказала об общении с Владимиром Зеленским (фото, видео)

Украинская актриса Елена Кравец призналась, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и какие сообщения пишет ему после многих лет дружбы.

Related video

О сообщениях главе государства звезда "Квартала 95" рассказала в интервью "Сніданку з 1+1".

Елена Кравец рассказала о своем моноспектакле и общении с Владимиром Зеленским

Кравец призналась, что ей довольно трудно оценивать Зеленского как политика, ведь в первую очередь она видит его как человека, своего экс-коллегу и друга. Звезда сцены даже может понять через мимику президента, какую эмоцию он сейчас переживает.

"Я совсем не объективна по отношению к нему. Я вижу его как человека, с которым я росла, работала, с которым связано очень много эмоций и лет моей жизни. Мне трудно оценивать его именно как политика, потому что я вижу человека. Каждый раз я вспоминаю, как это было. Я действительно вижу по мимике и понимаю, что сейчас гнев просто колоссальный. Я пишу ему очень редко, когда уже не могу держать в себе. Когда мне хочется просто мысленно подержать за руку, сказать: "Здесь рядом многие с тобой. Ты не один". Мне кажется, что в такие моменты поддержка важна. Я не удерживаюсь от этих слов", — рассказала актриса.

На сообщения экс-коллеги Зеленский реагирует лаконично: "дяк".

Елена Кравец и Владимир Зеленский

Актерский дуэт не просто выступал вместе на сцене "Квартала 95", а часто играл супружеские пары. Более того, Владимир и Елена кумовья. Когда у супругов Зеленских родилась дочь Александра, крестным для девочки стал муж актрисы Сергей. А впоследствии Кравец крестила жену коллеги Елену Зеленскую.

Елена Кравец и Владимир Зеленский Фото: скріншот

Напомним, жена Евгения Кошевого вспомнила тяжелый период во взрослении их старшей дочери Варвары, когда девочка убегала из дома к друзьям и даже выпрыгнула из окна.

Также Фокус писал о выходе Елены Кравец с дочкой на публику. Дуэт посетил премьеру фильма "Отпуск вслепую", поддержав исполнителей главных ролей Даниэля Салема и Татьяну Малкову.