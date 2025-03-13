Елена Кравец вышла в свет со взрослой дочерью (фото)

Мать и дочь посетили премьеру фильма "Отпуск вслепую". Они пришли поддержать исполнителей главных ролей Даниэля Салема и Татьяну Малкову.

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48-летняя украинская акриса и телеведущая Елена Кравец вместе с 22-летней дочерью Марией посетила премьеру фильма "Отпуск вслепую", которая прошла в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver. На мероприятии побывал и Фокус.

Для выхода в свет Елена выбрала элегантную кремовую блузу с оборками, дополнив ее стильными джинсами и коричневой замшевой курткой. Образ она завершила сумочкой. Ее дочь была в коричневой кожаной куртке оверсайз, под которой виднелась черная юбка до колена. В руках девушка держала бордовую сумку из искусственного меха.

Елена Кравец и ее дочь Мария Фото: Пресс-служба

Актриса поддержала коллег по цеху Даниэля Салема и Татьяну Малкову, сыгравших главные роли в картине. Фильм рассказывает об успешной киевской бизнес-леди, которую уважает руководство и ненавидит весь коллектив. Чтобы немного отдохнуть от начальницы, подчиненные отправляют ее в вынужденный отпуск в Карпаты. Там героиню ждет множество сюрпризов, приключений и неожиданных знакомств. Этот отпуск переворачивает жизнь героев с ног на голову и навсегда меняет все.

В беседе с журналистами Елена, которая ушла из "Студии Квартал 95" в начале войны, призналась, что сейчас учится на писательском курсе.

"Я пошла на писательские курсы и понемногу пишу. Каждую неделю я должна выдавать два текста, и они одновременно являются упражнениями. Я тренируюсь писать в различных методах. Мне это нравится. Кстати, это очень терапевтично. Это одновременно и дневник, и как любая письменная, бумажная работа".

Мария, родившаяся 25 февраля 2003 года, – старшая дочь Елены Кравец и ее мужа Сергея. У нее есть младшие брат Иван и сестра Катерина, которые родились 19 июля 2016 года. В феврале прошлого года девушка рассказывала, что поступила в Институт журналистики в университете Шевченко на специальность "Реклама и связи с общественностью", однако бросила обучение спустя год и продолжила искать дело, которое будет ей по душе.

Ранее Фокус писал, что Елена Кравец прокомментировала скандал с ее программой "Тихий вечер".