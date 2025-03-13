Олена Кравець вийшла у світ із дорослою донькою (фото)

Мати і дочка відвідали прем'єру фільму "Відпустка наосліп". Вони прийшли підтримати виконавців головних ролей Даніеля Салема і Тетяну Малкову.

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48-річна українська акторка і телеведуча Олена Кравець разом із 22-річною донькою Марією відвідала прем'єру фільму "Відпустка наосліп", що відбулася в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver. На заході побував і Фокус.

Для виходу у світ Олена обрала елегантну кремову блузу з оборками, доповнивши її стильними джинсами і коричневою замшевою курткою. Образ вона завершила сумочкою. Її донька була в коричневій шкіряній куртці оверсайз, під якою виднілася чорна спідниця до коліна. У руках дівчина тримала бордову сумку зі штучного хутра.

Олена Кравець та її донька Марія Фото: Пресс-служба

Актриса підтримала колег по цеху Даніеля Салема і Тетяну Малкову, які зіграли головні ролі в картині. Фільм розповідає про успішну київську бізнес-леді, яку поважає керівництво і ненавидить весь колектив. Щоб трохи відпочити від начальниці, підлеглі відправляють її у вимушену відпустку в Карпати. Там на героїню чекає безліч сюрпризів, пригод і несподіваних знайомств. Ця відпустка перевертає життя героїв з ніг на голову і назавжди змінює все.

У бесіді з журналістами Олена, яка пішла зі "Студії Квартал 95" на початку війни, зізналася, що зараз навчається на письменницькому курсі.

"Я пішла на письменницькі курси і потроху пишу. Щотижня я маю видавати два тексти, і вони одночасно є вправами. Я тренуюся писати в різних методах. Мені це подобається. До речі, це дуже терапевтично. Це одночасно і щоденник, і як будь-яка письмова, паперова робота".

Марія, яка народилася 25 лютого 2003 року, – старша дочка Олени Кравець та її чоловіка Сергія. У неї є молодші брат Іван і сестра Катерина, які народилися 19 липня 2016 року. У лютому минулого року дівчина розповідала, що вступила до Інституту журналістики в університеті Шевченка на спеціальність "Реклама та зв'язки з громадськістю", проте покинула навчання через рік і продовжила шукати справу, яка буде їй до душі.

Раніше Фокус писав, що Олена Кравець прокоментувала скандал з її програмою "Тихий вечір".