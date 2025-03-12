Олена Кравець, Даніель Салем і Тетяна Малкова: як пройшла прем'єра фільму "Відпустка наосліп" (фото)
Зіркова прем'єра в українській столиці зібрала топових акторів і співаків.
11 березня в Києві в кінотеатрі "Оскар" в (ТРЦ Gulliver) відбулася масштабна зіркова прем'єра української романтичної комедії "Відпустка наосліп". Подія зібрала під склепіннями кінотеатру близько семисот глядачів у чотирьох залах. Фокус побував на події.
Під час прем'єри блищали виконавці головних ролей — Даніель Салем, актор і військовослужбовець ЗСУ, а також знаменитість українського кінематографа Тетяна Малкова, саундпродюсер і композитор фільму Jerry Heil, українська співачка і телеведуча Lida Lee, яка зіграла дебютну роль у стрічці.
Першими привітати зіркових колег з прем'єрою прийшли актори, співаки та ведучі. Так, серед гостей були помічені Дар'я Трегубова, Олена Кравець з донькою, Діана Глостер, Олег Скрипка, Наталя Денисенко, Антоніна Хижняк, а також саундпродюсер фільму — співачка Jerry Heil.
Картина, створена за підтримки Державного агентства України з кіно, стала дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої.
Про що український фільм "Відпустка наосліп" 2025
Сучасна успішна бізнесвумен (Тетяна Малкова) опиняється у вимушеній відпустці в Карпатах, де зустрічає військового (Даніель Салем), який виявився власником будинку в горах. Несподівана зустріч і спільне проживання під одним дахом стає для героїв початком непростих, але водночас захопливих випробувань.
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