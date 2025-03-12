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Олена Кравець, Даніель Салем і Тетяна Малкова: як пройшла прем'єра фільму "Відпустка наосліп" (фото)

Прем'єра фільму "Відпустка наосліп" фото
Даніель Салем і Тетяна Малкова

Зіркова прем'єра в українській столиці зібрала топових акторів і співаків.

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11 березня в Києві в кінотеатрі "Оскар" в (ТРЦ Gulliver) відбулася масштабна зіркова прем'єра української романтичної комедії "Відпустка наосліп". Подія зібрала під склепіннями кінотеатру близько семисот глядачів у чотирьох залах. Фокус побував на події.

Під час прем'єри блищали виконавці головних ролей — Даніель Салем, актор і військовослужбовець ЗСУ, а також знаменитість українського кінематографа Тетяна Малкова, саундпродюсер і композитор фільму Jerry Heil, українська співачка і телеведуча Lida Lee, яка зіграла дебютну роль у стрічці.

Першими привітати зіркових колег з прем'єрою прийшли актори, співаки та ведучі. Так, серед гостей були помічені Дар'я Трегубова, Олена Кравець з донькою, Діана Глостер, Олег Скрипка, Наталя Денисенко, Антоніна Хижняк, а також саундпродюсер фільму — співачка Jerry Heil.

Картина, створена за підтримки Державного агентства України з кіно, стала дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої.

Про що український фільм "Відпустка наосліп" 2025

Сучасна успішна бізнесвумен (Тетяна Малкова) опиняється у вимушеній відпустці в Карпатах, де зустрічає військового (Даніель Салем), який виявився власником будинку в горах. Несподівана зустріч і спільне проживання під одним дахом стає для героїв початком непростих, але водночас захопливих випробувань.

Даніель Салем Fullscreen
Даніель Салем
Наталія Денисенко, Антоніна Хижняк Fullscreen
Наталія Денисенко, Антоніна Хижняк
Тарас Цимбалюк (праворуч) Fullscreen
Тарас Цимбалюк (праворуч)
Олена Кравець із донькою Fullscreen
Олена Кравець із донькою
Олег Скрипка Fullscreen
Олег Скрипка
Jerry Heil, Валерія Фадєєва Fullscreen
Jerry Heil, Валерія Фадєєва
Даша Трегубова Fullscreen
Даша Трегубова
Семен Горов Fullscreen
Семен Горов
Тетяна Малкова 2025 фото Fullscreen
Тетяна Малкова
Олена Олар Fullscreen
Олена Олар
POSITIFF із дружиною Юлією Сахневич Fullscreen
POSITIFF із дружиною Юлією Сахневич

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