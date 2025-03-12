Олена Кравець, Даніель Салем і Тетяна Малкова: як пройшла прем'єра фільму "Відпустка наосліп" (фото)

Зіркова прем'єра в українській столиці зібрала топових акторів і співаків.

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11 березня в Києві в кінотеатрі "Оскар" в (ТРЦ Gulliver) відбулася масштабна зіркова прем'єра української романтичної комедії "Відпустка наосліп". Подія зібрала під склепіннями кінотеатру близько семисот глядачів у чотирьох залах. Фокус побував на події.

Під час прем'єри блищали виконавці головних ролей — Даніель Салем, актор і військовослужбовець ЗСУ, а також знаменитість українського кінематографа Тетяна Малкова, саундпродюсер і композитор фільму Jerry Heil, українська співачка і телеведуча Lida Lee, яка зіграла дебютну роль у стрічці.

Першими привітати зіркових колег з прем'єрою прийшли актори, співаки та ведучі. Так, серед гостей були помічені Дар'я Трегубова, Олена Кравець з донькою, Діана Глостер, Олег Скрипка, Наталя Денисенко, Антоніна Хижняк, а також саундпродюсер фільму — співачка Jerry Heil.

Картина, створена за підтримки Державного агентства України з кіно, стала дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої.

Про що український фільм "Відпустка наосліп" 2025

Сучасна успішна бізнесвумен (Тетяна Малкова) опиняється у вимушеній відпустці в Карпатах, де зустрічає військового (Даніель Салем), який виявився власником будинку в горах. Несподівана зустріч і спільне проживання під одним дахом стає для героїв початком непростих, але водночас захопливих випробувань.

Даніель Салем

Наталія Денисенко, Антоніна Хижняк

Тарас Цимбалюк (праворуч)

Олена Кравець із донькою

Олег Скрипка

Jerry Heil, Валерія Фадєєва

Даша Трегубова

Семен Горов

Тетяна Малкова

Олена Олар

POSITIFF із дружиною Юлією Сахневич

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