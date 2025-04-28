"Я не утримуюся": Олена Кравець розповіла про спілкування з Володимиром Зеленським (фото, відео)

Українська акторка Олена Кравець зізналася, як ставиться до президента України Володимира Зеленського та які повідомлення пише йому після багатьох років дружби.

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Про повідомлення главі держави зірка "Кварталу 95" розповіла в інтервʼю "Сніданку з 1+1".

Олена Кравець розповіла про свою моновиставу та спілкування з Володимиром Зеленським

Кравець зізналася, що їй доволі важко оцінювати Зеленського як політика, адже в першу чергу вона бачить його як людину, свого ексколегу та друга. Зірка сцени навіть може зрозуміти через міміку президента, яку емоцію він зараз переживає.

"Я зовсім не об'єктивна стосовно нього. Я бачу його як людину, з якою я зростала, працювала, з якою пов’язано дуже багато емоцій і років мого життя. Мені важко оцінювати його саме як політика, тому що я бачу людину. Кожного разу я згадую, як це було. Я дійсно бачу по міміці й розумію, що зараз гнів просто колосальний. Я пишу йому дуже рідко, коли вже не можу тримати в собі. Коли мені хочеться просто подумки потримати за руку, сказати: "Тут поруч багато хто з тобою. Ти не один". Мені здається, що в такі моменти підтримка важлива. Я не утримуюся від цих слів", — розповіла акторка.

На повідомлення ексколеги Зеленський реагує лаконічно: "дяк".

Олена Кравець та Володимир Зеленський

Акторський дует не просто виступав разом на сцені "Кварталу 95", а часто грав подружні пари. Ба більше, Володимир та Олена куми. Коли в подружжя Зеленських народилася донька Олександра, хрещеним для дівчинки став чоловік акторки Сергій. А згодом Кравець хрестила дружину колеги Олену Зеленську.

Олена Кравець та Володимир Зеленський Фото: Скріншот

Нагадаємо, дружина Євгена Кошового пригадала важкий період у дорослішанні їхньої старшої доньки Варвари, коли дівчинка тікала з дому до друзів та навіть вистрибнула з вікна.

Також Фокус писав про вихід Олени Кравець з донькою на публіку. Дует відвідав прем'єру фільму "Відпустка наосліп", підтримавши виконавців головних ролей Даніеля Салема і Тетяну Малкову.