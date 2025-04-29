"Это отвратительно": фанаты Винника возмутились сценкой "Квартала 95" с насмешкой над кумиром (видео)

Актрисы "Студии "Квартал 95" показали номер об Олеге Виннике и этим нарвались на критику фанатов. Люди обиделись, что их кумира сравнили с другим. Также не понравились шутки о поклонницах, которые не стирают футболку, по которой он походил.

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Реакция на номер с Олегом Винником и заявление о новом скандале "Квартала 95" появилась на странице Facebook основательницы фан-группы "Вовчицы" Валерии Барон.

Как выяснилось, Барон увидела видео с концерта "Квартала 95", который состоялся 27 апреля, через три дня после удара ВС РФ по Киеву. Не ясно, записала ли видео автор или на концерте был кто-то другой. На полутораминутной записи — номер, которым представляли певца Кравченко. Видим шестерых актрис, которые мечтают о новом кумире вместо Винника. Они пытаются придумать существо, которое было бы "объединением Олега Винника, ангела и единорога". При этом одна из них хвастается футболкой, подстеленной под ноги любимого певца, а другая — радуется ребенку, которого от него родит. Валерия Барон выразила недовольство тем, что кого-то ставят на один пьедестал с кумиром: назвала певца "Винником с АлиЭкспресса" и "бездарностью". Также фанатка отметила, что неуместно шутить и петь после трагедии в Киеве.

"Неужели у "Винника с АлиЭкспресса" все настолько плохо, что для его представления бывшие коллеги и подопечные Президента Украины выбрали вот это? Студия "Квартал 95" — вы дно. И актерский состав ваш — дно. Мы, в отличие от вас, никогда и ни от кого не отрекаемся!" — написала Барон.

Скандал с Кварталом-95 — реакция Валерии Барон на номер с Винником Фото: скриншот

Скандал с Кварталом-95 — детали

Сообщение Барон на странице Facebook фан-группы "Волчицы" собрало более 80 реакций и более 70 комментариев. Все комментарии — с критическими замечаниями относительно "Студии "Квартал 95". Люди называли фигурантов видео "бездарями", "больными" и стыдили их.

"Даже не хочу включать звук. Днище. Дай бог ума этим бездарам. что показывают, противно слушать, к чему катится мир. Стыд и позор. Продажный 95-й", — делились мыслями сторонники Винника.

Кроме того, отдельно вспомнили об исполнителе Андрее Кравченко, которого обвиняли в плагиате произведений кумира.

Скандал с Кварталом-95 — реакция поклонников Олега Винника Фото: Скриншот Скандал с Кварталом-95 — сторонники Винника о певце Кравченко Фото: Скриншот

На официальных ресурсах "Квартала 95" пока не выложена запись концерта, который состоялся 27 апреля. При этом предыдущее выступление комиков должно было состояться 25 апреля, после удара РФ, от которого погибли 12 человек. Студия перенесла мероприятие, указано в заметке Instagram. Реакции актеров на жалобы поклонников Олега Винника не отыскалось.

Олег Винник — деятель украинского шоубизнеса, который после вторжения РФ находится за границей. 25 января Барон сообщила, что Винник побывал в Ирландии. В апреле анонимный Telegram-канал "Ливень" написал, что исполнитель готовит концерт в Германии.

Отметим, в декабре 2024 года произошел скандал "Квартала 95", связанный с погибшей языковедом Ириной Фарион. В предновогодний эфир выпустили концертный номер, в котором спародировали поведение языковеда относительно ошибок в украинском языке. Представители студии быстро извинились и объяснили, что недосмотрели и выпустили концерт, снятый до ее смерти.

Напоминаем, в середине декабря 2024 года "Квартал 95" показал карту Украины без Крыма и актерам пришлось вновь оправдываться и объяснять свою ошибку.