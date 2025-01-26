Олег Винник в патриотической футболке вышел на связь из-за границы (видео)

Музыкант упомянул в ролике свою вероятную жену Таюне. С начала полномасштабной войны он находится за пределами Украины.

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Украинский певец Олег Винник вышел на связь из-за границы в патриотической футболке. Соответствующим видео поделилась представительница музыканта Валерия Барон.

Олег Винник рекламирует свои концерты в Чехии

После отмены концерта в Варшаве Винник рекламирует свои выступления в Чехии, которые запланированы на февраль 2025. Артист, который с начала полномасштабной войны находится за границей, показался в патриотические футболке с надписью: "Вот вам, а не Харьков".

В видео певец рассказывает мужчине, который занимается в тренажерном зале, что на концерте будет выступать певица Таюне, которая, по слухам, является женой Винника.

"А ты в курсе, что Таюне будет в Праге?" — подписано видео, после чего мужчины начали радостно танцевать.

В начале большой войны Олег Винник уехал в Германию на лечение. Он подтвердил информацию, что имел проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден уйти со сцены. По словам певца, заболел он еще до полномасштабной войны в Украине.

А, судя по аккаунту в Instagram, он находится в Ирландии.

Фото: скріншот

Недавно концерт Олега Винника в Варшаве не состоялся по "техническим причинам". А на сайте по продаже билетов указано, что чуть больше сотни из них были проданы в зале на тысячу мест.

Напомним, Евгений Синельников предположил, что ждет Олега Винника в Украине.

Ранее Фокус писал, как изменилась внешность Винника за три года.