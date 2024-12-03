Евгений Синельников рассказал, что ждет Олега Винника в Украине (видео)

Евгений Синельников считает, что артисты, которые во время войны оставались в своей стране, стали для украинцев намного важнее.

Украинский режиссер-постановщик и ведущий Евгений Синельников считает, что певцу Олегу Виннику, который был невероятно популярен в Украине, не стоит ждать прежней славы, даже если он вернется на родину. Свое мнение он озвучил в интервью Славе Демину.

Артист, который с начала полномасштабного вторжения выехал в Германию, сейчас готовится дать свой первый сольный концерт после масштабного вторжения РФ в Украину. Правда, состоится он в Польше. На 21 декабря выступление певца запланировано в Варшаве.

Олег Винник планирует первый большой концерт в Варшаве

Синельников отметил, что украинцам же сейчас гораздо важнее те звезды, которые в тяжелые времена оставались дома и делали все, чтобы поддержать свою страну в испытаниях.

"Мы закладываем ощущение, что мы живем в классном государстве. И когда закончится нашей победой эта война, вот тогда зритель будет вспоминать, что Слава Демин не поганец, а работал даже в такие сложные времена. Сопротивлялся и делал. И сейчас ему можно дать немного заработать, поставить лишний лайк. И этот человек более весом, чем Винник. Вот где он? Кто он?.. Он уже никогда не будет звездой в Украине", – подчеркнул Евгений.

Евгений Синельников в шоу Слави Демина

Гость программы думает, что после войны в Украину вернутся уехавшие звезды, которые будут рассказывать о своих тяжелых переживаниях. И это станет темой многочисленных конфликтов.

"Выиграть не победу, выиграть страну, которую я хочу. Потому что победа – это только начало. После того будут с*ачи. Потому что вернутся все, кто уехал, и будут говорить: "А мы там на Мальдивах знаешь, как волновались за Украину?" И этот период будет не менее сложным, чем победа", – пояснил режиссер.

Отметим, что Евгений не впервые озвучивает свое мнение об Олеге Виннике. Еще 8 месяцев назад на канале ТиКиїв в беседе с композитором Евгением Филатовым он более детально пояснил, почему артист больше не будет звездой в Украине.

"Где ты был? Что ты делал? Винник никогда не будет больше звездой в Украине. Никогда, как мне кажется. Что бы как бы он ни пел, что бы он ни сделал, он всегда будет сталкиваться с тем, что он уехал, промолчал и отсиделся. А (Макс) Барских, что бы он ни пел, он всегда будет в шоу-бизнесе, потому что совершил поступок. Он сказал, что "я перехожу на украинский, я больше с вами (с РФ) не работаю"… Это выводит его на немножечко другой уровень. Это уже не про песни… Мне может нравиться, может не нравиться, но у этого человека есть позиция. И к нему у меня будет уважение", – подчеркнул режиссер.

Эвгений Синельников рассказал Евгению Филатову, что думает о Виннике

Евгений Синельников знаком украинским зрителям благодаря шоу "Орел и Решка". Начиная с 2018 года он активно развивает проекты о путешествиях по Украине, среди которых "Вдома краще", "Крафтові мандри" и "Як звучить Україна?". Вместе со своим другом Сергеем Мусом Гулейковым Эвгений в 2021 году запустил новый YouTube-канал "УкрЮтубПроєкт", где рассказывается украинцам об Украине, и совсем недавно она стал режиссером и ведущим проекта "482 зроблено в Україні", что выходит на YouTube-канале "Міста сили".

Синельников – не единственный, кто комментировал позицию Винника. Ранее по этому поводу высказался Потап, а затем и Коля Серьга.

В свою очередь Винник, который долго хранил молчание по этому поводу, в августе дал свой комментарий. Он заявил, что не собирается оправдываться, поскольку никуда не убегал, а все время помогал Украине.

Он подтвердил информацию, что имел проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден уйти со сцены. По его словам, заболел он еще до полномасштабной войны в Украине.

"Я никуда не убегал, для того, чтобы возвращаться, это не в моем стиле и в конце концов я делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, что ходили на концерты, что платили деньги. И слава тебе Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Олег не сидит просто так. Вы знаете, если бы Господь Бог мне не давал песни, меня бы не было, мы бы с вами не общались сегодня. Они есть, они пишутся и буквально скоро они выйдут", — заявил он в одном из интервью, добавив, что не хочет никому понравиться и поэтому никаких оправданий у него не будет никогда в жизни.

Ранее Фокус писал, как изменилась внешность Олега Винника за три года.