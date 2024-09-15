"Если будут полезными": Коля Серьга высказался о возвращении Потапа и Винника в Украину (видео)

Коля Серьга назвал условия, при которых его коллеги Олег Винник и Алексей Потапенко смогут восстановить свою репутацию. По его мнению, украинцы не будут восторженно встречать беглецов, ведь в сложный момент они не были рядом со своим народом.

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Украинский музыкант, телеведущий, поэт, офицер ВСУ и основатель "Культурного десанта" Коля Серга высказался об артистах, которые выехали из Украины, в частности, Олеге Виннике и Потапе. В интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец артист спрогнозировал, при каких условиях они смогут вернуться на родину.

Серга отметил, что время и обстоятельства меняются, поэтому исполнители Винник и Потап также могли измениться. Он допускает, что у них есть шанс восстановить репутацию в украинском шоу-бизнесе, но для этого необходимо помогать украинцам, а также нужно измениться самим. 35-летний музыкант считает, что украинцы не будут радостно встречать беглецов, им придется пройти через определенное сопротивление.

"Если они будут полезными, будут нести что-то важное не популистскими слоганами, а своими действиями, и пройдут через то сопротивление, которое будут оказывать люди страны, пройдут это с уважением, соскребая с себя все лишнее, то, может, все у них получится. Если нет — то нет", — отметил артист.

Известно, что певец Олег Винник в первые дни полномасштабного вторжения уехал в Германию. Он два года молчал о войне и не выходил на связь, однако неожиданно снова решил вернуться в украинский шоу-бизнес и даже выпустил новую песню. Что качается рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), то раньше он приезжал в Украину, а теперь строит карьеру, мало говорит о войне, но уже успел высмеять последнее обращение Винника к своим поклонникам.

Ранее, 2 февраля, Коля Серга прокомментировал слухи об увольнении Залужного. Как считает музыкант, хаос войны учит наше общество по-другому решать проблемы и задачи в стране, а главное, учит нас отвечать за свои действия.