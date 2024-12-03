Євген Синельников розповів, що чекає на Олега Винника в Україні (відео)

Євген Синельников вважає, що артисти, які під час війни залишалися у своїй країні, стали для українців набагато важливішими.

Український режисер-постановник і ведучий Євген Синельников вважає, що співакові Олегу Виннику, який був неймовірно популярний в Україні, не варто чекати колишньої слави, навіть якщо він повернеться на батьківщину. Свою думку він озвучив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Артист, який від початку повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини, наразі готується дати свій перший сольний концерт після масштабного вторгнення РФ в Україну. Щоправда, відбудеться він у Польщі. На 21 грудня виступ співака заплановано у Варшаві.

Олег Винник планує перший великий концерт у Варшаві

Синельников зазначив, що українцям же зараз набагато важливіші ті зірки, які у важкі часи залишалися вдома і робили все, щоб підтримати свою країну у випробуваннях.

"Ми закладаємо відчуття, що ми живемо в класній державі. І коли закінчиться нашою перемогою ця війна, ось тоді глядач буде згадувати, що Слава Дьомін не поганець, а працював навіть у такі складні часи. Опирався і робив. І зараз йому можна дати трохи заробити, поставити зайвий лайк. І ця людина більш вагома, ніж Винник. От де він? Хто він?.. Він уже ніколи не буде зіркою в Україні", — наголосив Євген.

Євген Синельников у шоу Слави Дьоміна

Гість програми думає, що після війни в Україну повернуться зірки, які виїхали і розповідатимуть про свої важкі переживання. І це стане темою численних конфліктів.

"Виграти не перемогу, виграти країну, яку я хочу. Тому що перемога — це тільки початок. Після того будуть с*ачі. Тому що повернуться всі, хто поїхав, і казатимуть: "А ми там на Мальдівах знаєш, як хвилювалися за Україну?" І цей період буде не менш складним, ніж перемога", — пояснив режисер.

Зазначимо, що Євген не вперше озвучує свою думку про Олега Винника. Ще 8 місяців тому на каналі ТиКиїв у розмові з композитором Євгеном Філатовим він більш детально пояснив, чому артист більше не буде зіркою в Україні.

"Де ти був? Що ти робив? Винник ніколи не буде більше зіркою в Україні. Ніколи, як мені здається. Що б як би він не співав, що б він не зробив, він завжди буде стикатися з тим, що він поїхав, промовчав і відсидівся. А (Макс) Барських, що б він не співав, він завжди буде в шоу-бізнесі, тому що зробив вчинок. Він сказав, що "я переходжу на українську, я більше з вами (з РФ) не працюю"... Це виводить його на трішечки інший рівень. Це вже не про пісні... Мені може подобатися, може не подобатися, але в цієї людини є позиція. І до неї у мене буде повага", — підкреслив режисер.

Євгеній Синельников розповів Євгену Філатову, що думає про Винника

Євген Синельников знайомий українським глядачам завдяки шоу "Орел і Решка". Починаючи з 2018 року він активно розвиває проєкти про подорожі Україною, серед яких "Вдома краще", "Крафтові мандри" і "Як звучить Україна?". Разом зі своїм другом Сергієм Мусом Мусом Гулейковим Евгеній 2021 року запустив новий YouTube-канал "УкрЮтубПроєкт", де розповідається українцям про Україну, і зовсім нещодавно він став режисером і ведучим проєкту "482 зроблено в Україні", що виходить на YouTube-каналі "Міста сили".

Синельников — не єдиний, хто коментував позицію Винника. Раніше з цього приводу висловився Потап, а потім і Коля Серьга.

Зі свого боку Винник, який довго зберігав мовчання з цього приводу, у серпні дав свій коментар. Він заявив, що не збирається виправдовуватися, оскільки нікуди не тікав, а весь час допомагав Україні.

Він підтвердив інформацію, що мав проблеми зі здоров'ям, через які був змушений піти зі сцени. За його словами, захворів він ще до повномасштабної війни в Україні.

"Я нікуди не тікав, для того, щоб повертатися, це не в моєму стилі і врешті-решт я роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти, що платили гроші. І слава тобі Господи, що я їх не витратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Олег не сидить просто так. Ви знаєте, якби Господь Бог мені не давав пісні, мене б не було, ми б із вами не спілкувалися сьогодні. Вони є, вони пишуться і буквально скоро вони вийдуть", — заявив він в одному з інтерв'ю, додавши, що не хоче нікому сподобатися, і тому жодних виправдань у нього не буде ніколи в житті.

Раніше Фокус писав, як змінилася зовнішність Олега Винника за три роки.