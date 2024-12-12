Анонсированный концерт Олега Винника в Варшаве не состоится: у певца объяснили, что произошло

На сайте по продаже билетов указано, что лишь чуть больше сотни из них были проданы в зале на тысячу мест.

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В столице Польши Варшаве запланированный на 21 декабря 2024 года концерт украинского певца Олега Винника не состоится "по техническим причинам". Об этом сообщили на его новой странице в инстаграм.

"Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта — 24 апреля 2025 года. Все приобретенные билеты остаются действительными. Мы искренне благодарим вас за понимание и терпение. Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом", — говорится в публикации.

По состоянию на 12 декабря на концерт Винника продали чуть больше 100 билетов.

Их стоимость составляет от 189 злотых (1933 грн) до 405 злотых (4184 грн тыс. грн).

Это было первое анонсированное выступление Олега Винника после того, как более 2 лет назад после полномасштабного российского вторжения он выехал из Украины.

Напомним, что 3 декабря украинский режиссер-постановщик и ведущий Евгений Синельников заявил, что певцу Олегу Виннику, который был невероятно популярен в Украине, не стоит ждать былой славы, даже если он вернется на Родину.

Ранее продюсер Игорь Кондратюк заявил, что его субъективное мнение, все то, что сейчас делают те артисты, которые сейчас "защищают" страну за рубежом, например Олег Винник и Потап, останется исключительно на их совести. Он подчеркнул, что он не осуждает их, а считает, что исключительно "это их совесть и грех".