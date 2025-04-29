"Це огидно": фанати Винника обурились сценкою "Кварталу 95", у якій висміяли кумира (відео)

Акторки "Студії "Квартал 95" показали номер про Олега Винника і цим наразились на критику фанатів. Люди образились, що їхнього кумира порівняли з іншим. Також не сподобались жарти про прихильниць, які не перуть футболку, по якій він походив.

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Реакція на номер з Олегом Винником та заява про новий скандал "Кварталу 95" з'явилась на сторінці Facebook засновниці фан-групи "Вовчиці" Валерії Барон.

Як з'ясувалось, Барон побачила відео з концерту "Кварталу 95", який відбувся 27 квітня, через три дні після удару ЗС РФ по Києву. Не ясно, чи відео записала авторка, чи на концерті був хтось інший. На півторахвилинному записі — номер, яким представляли співака Кравченка. Бачимо шістьох акторок, які мріють про нового кумира замість Винника. Вони намагаються вигадати істоту, яка була б "об'єднанням Олега Виника, янгола і єдинорога". При цьому одна з них вихваляється футболкою, підстеленою під ноги улюбленого співака, а інша — тішиться дитині, яку від нього народить. Валерія Барон висловила незадоволення тим, що когось ставлять на один п'єдестал з кумиром: назвала співака "Винником з АліЕкспресу" та "нездарою". Також фанатка зауважила, що недоречно жартувати та співати після трагедії в Києві.

"Невже у "Винника з АліЕкспресу" все настільки погано, що для його представлення колишні колеги й підопічні Президента України обрали ось це? Студія "Квартал 95" — ви дно. І акторський склад ваш — дно. Ми, на відміну від вас, ніколи та нікого не зрікаємось!" — написала Барон.

Скандал з Кварталом-95 - реакція Валерії Барон на номер з Винником Фото: скриншот

Скандал з Кварталом-95 — деталі

Допис Барон на сторінці Facebook фан-групи "Вовчиці" зібрав понад 80 реакцій та понад 70 коментарів. Усі коментарі — з критичними зауваженнями щодо "Студії "Квартал 95". Люди називали фігурантів відео "бездарями", "хворими" та соромили їх.

"Навіть не хочу включати звук. Дніще. Дай боже розуму цим бездарам.Що показують, гидко слухати, до чого котиться світ. Сором та ганьба. Продажний 95-й", — ділились думками прихильники Винника.

Крім того, окремо згадали про виконавця Андрія Кравченка, якого звинувачували у плагіаті творів кумира.

Скандал з Кварталом-95 - реакція прихильників Олега Винника Фото: Скриншот Скандал з Кварталом-95 - прихильники Винника про співака Кравченка Фото: Скриншот

На офіційних ресурсах "Кварталу 95" поки що не викладено запису концерту, який відбувся 27 квітня. При цьому попередній виступ коміків мав відбутись 25 квітня, після удару РФ, від якого загинуло 12 людей. Студія перенесла захід, вказано у дописі Instagram. Реакції акторів на скарги прихильників Олега Винника не відшукалось.

Олег Винник — діяч українського шоубізнесу, який після вторгнення РФ перебуває за кордоном. 25 січня Барон повідомила, що Винник побував в Ірландії. У квітні анонімний Telegram-канал "Злива" написав, що виконавець готує концерт у Німеччині.

Зазначимо, в грудні 2024 року стався скандал "Кварталу 95", пов'язаний з загиблою мовознавицею Іриною Фаріон. У передноворічний ефір випустили концертний номер, у якому спародіювали поведінку мовознавиці щодо помилок в українській мові. Представники студії швидко перепросили та пояснили, що недогледіли й випустили концерт, знятий до її смерті.

Нагадуємо, в середині грудні 2024 "Квартал 95" показав карту Україну без Криму й акторам довелось знов виправдовуватись та пояснювати свою помилку.