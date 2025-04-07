Олег Винник після провалу концерту в Польщі збирається до Німеччини: ціна квитків

Український співак Олег Винник, який перебуває за кордоном та планував виступити у Варшаві ще минулого року, скасував свій концерт у Польщі та планує шоу в Німеччині.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Злива" 7 квітня.

Раніше музикант переніс виступ у Польщі на квітень цього року. Втім, уже стало відомо, що концерт скасовують остаточно.

"Повідомляємо, що концерт Олега Винника у Варшаві переноситься з технічних причин. Нова дата проведення концерту — 24 квітня 2025 року. Усі придбані квитки залишаються дійсними. Ми щиро дякуємо вам за розуміння й терпіння. Уже зовсім скоро ми зустрінемося і створимо незабутню атмосферу разом з улюбленим артистом", — повідомляли представники Олега Винника тоді.

Втім, станом на 12 грудня на концерт співака продали лише понад сотню квитків. У квітні ситуація практично не змінилася.

"За два тижні до події, польські організатори таки відмінили багатостраждальний виступ лідера вовчиць в еміграції. Кажуть, кількість проданих квитків майже не змінилась: трохи більше 100. Місткість залу 1200 людей", — пише автор Telegram-каналу "Злива".

Втім, сам Винник не втрачає надії провести виступи в Європі та вирушить у тур сусідньою з Польщею Німеччиною, де живе останні роки.

Фото: Скріншот

На сайті Kontramarka вже з'явився розклад шоу та розпочався продаж квитків.

У "Зливі" пишуть, що Винник планує виступити у семи німецьких містах, проте на сайті з продажу квитків зазначено лише шість міст, серед яких Гамбург. Концерти заплановані на грудень 2025 року. Вартість квитків стартує від близько 2600 гривень, а за найдорожчий квиток у перших рядах доведеться заплатити понад 5 тисяч гривень.

Організатори назвали Винника "головним ньюсмейкером України, першим українським поп-виконавцем, який збирає стадіони, володарем престижних премій".

"Олег Винник – на сцені Німеччини подарує шанувальникам своєї творчості незабутні феєричні шоу!" — пишуть івент-організатори.

Нагадаємо, колишній продюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні. Олександр Горбенко прокоментував концерт музиканта в Празі, під час якого той заспівав російською кілька пісень.

Також Фокус писав про те, що акторка Анастасія Цимбалару, відома за роллю в серіалі "Жіночий лікар", зізналася, що скасувала всі робочі плани на квітень.