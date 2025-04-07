Відома українська акторка припиняє зйомки: у чому причина (фото, відео)

Українська акторка Анастасія Цимбалару, відома за роллю в серіалі "Жіночий лікар", зізналася, що скасувала всі робочі плани на квітень.

Related video

Про це йдеться в проєкті "ЖВЛ представляє" за 7 квітня.

Анастасія Цимбалару бере паузу в зйомках (див. з 3:12:20)

Цимбалару вирішила дати собі цілковитий відпочинок посеред весни, а після цього вже повернутися до роботи. Знаменитість наважилася на цей крок через виснаження. Колишня дружина Григорія Бакланова визнала, що в неї просто наразі немає сил. Тому Анастасія взяла паузу, аби відпочити та перезавантажитися.

Вона скасувала всі зйомки, події та особисті проєкти. Зокрема, перенесла жіночий ретрит. Акторка вирішила визнати свою "слабкість та не ховатися за посмішкою".

Анастасія Цимбалару

"Визнати себе слабкою, зрозуміти, що я не впоралася, я програла, що я не машина, яка може працювати безперервно, що я всього лише дівчинка, якій інколи так само не хочеться нічого вирішувати і відчувати цю колосальну відповідальність перед іншими", — зазначила Анастасія Цимбалару.

Раніше акторка розповідала, що не може дихати лівою частиною носа. Особливо важкою ситуація стає в прохолодну пору року, тому Анастасія чекала на весну, аби зробити операцію. Лікарі казали, що такі медичні процедури варто робити в теплу пору.

Анастасія Цимбалару

"Через те, що в мене не дихає ліва частина, в мене виникають проблеми і зі слухом, і з горлом. Тобто це все між собою взаємодіє, вилікувавши свою перетинку, я зможу покращити ситуацію зі слухом", — розповідала в січні Цимбалару.

Зокрема, незабаром виходить серіал "Материнський інстинкт", у якому зірка зіграла головну роль.

Нагадаємо, 6 квітня, у віці 90 років пішла з життя акторка та режисерка Львівського національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України Таїсія Литвиненко, відома за роллю у фільмі "За двома зайцями".

Також Фокус писав про те, як Ксенія Кошова пригадала важкий період у дорослішанні старшої доньки Варвари, коли дівчинка тікала з дому до друзів та навіть вистрибнула з вікна.