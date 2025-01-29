"Я перестаю дихати": відома українська акторка готується до операції (відео)

Особливо важкою ситуація стає в прохолодну пору року, тому Анастасія Цимбалару чекає на весну, аби зробити операцію. Лікар вважає, що такі медичні процедури варто робити в теплу пору.

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Українська акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що має проблеми зі здоровʼя та планує операцію. Про це зірка екрану розповіла програмі ЖВЛ.

Анастасія Цимбалару розповіла про проблеми зі здоровʼям

Цимбалару не може дихати лівою частиною носа. Особливо важкою ситуація стає в прохолодну пору року, тому акторка чекає на весну, аби зробити операцію. Лікар вважає, що такі медичні процедури варто робити в теплу пору. Тому навесні зірка екрану активно займеться лікуванням.

А поки вона не може відмовитися від назальних крапель, які допомагають їй дихати.

"Все ж таки погіршується ситуація, особливо з диханням. Зараз опалювальний сезон, сухе повітря, на вулиці холодно, я перестаю дихати. Все більше і більше я залежна від крапель в ніс. Це мене дуже турбує", — зізналася зірка серіалу "Жіночий лікар".

Анастасія Цимбалару

Проблеми з диханням в акторки виникли на тлі гаймориту з ускладненнями, які вплинули також на слух.

"Через те, що в мене не дихає ліва частина, в мене виникають проблеми і зі слухом, і з горлом. Тобто це все між собою взаємодіє, вилікувавши свою перетинку, я зможу покращити ситуацію зі слухом", — додала Цимбалару.

Нагадаємо, Анастасія Цимбалару відреагувала на чутки про роман з Женею Яновичем.

Також Фокус писав про коментар Анастасії Цимбалару щодо її розлучення з Григорієм Баклановим.